Zaila Avant-garde je prva afroameriška zmagovalka v črkovanju

Telesno in mentalno nadpovprečna

Štirinajstletnaiz New Orleansa v ameriški zvezni državi Louisiana je v četrtek postala prva afroameriška zmagovalka vseameriškega tekmovanja v črkovanju s triindevetdesetletno zgodovino. Pred njo je bila doslej edina temnopolta zmagovalkana tekmovanju leta 1998, vendar ta nima afroameriških korenin, ampak prihaja z Jamajke.Tekmovanja v črkovanju zapletenih angleških besed so se v ZDA ob sodelovanju devetih časopisov začela leta 1925 zato, da bi učencem pomagala izboljšati znanje v črkovanju, obogatiti besedni zaklad, spoznati nove pojme in naučiti se čim bolj pravilne rabe angleškega jezika. Sedaj v tekmovanju, ki se je razširilo še na Bahame, v Kanado, Gano in na Japonsko, vsako leto sodeluje okrog enajst milijonov otrok. Letos jih je do najvišje stopnje prišlo nekaj čez dvesto, v četrtek pa se je v zaključnem spopadu pomerilo enajst finalistov in najboljša med njimi je bila Zaila.Biti čim boljša in po možnosti najboljša je kljub njeni mladosti že leta vodilo tega energičnega dekleta z jasnimi cilji in trdno voljo. Že kot petletna je začela trenirati košarko in vaditi žongliranje s košarkarsko žogo, pri dvanajstih pa je že podrla Guinnessov rekord v številu odbojev pri žongliranju s štirimi košarkarskimi žogami v eni minuti. Pozneje je postala nosilka še dveh podobnih Guinnessovih rekordov v žongliranju in preigravanju s košarkarsko žogo, njena želja pa je, da bi postala poklicna košarkarica. A poleg telesne pripravljenosti in spretnosti to obetavno dekle kaže tudi nadpovprečne mentalne sposobnosti in se med drugim že nekaj časa udeležuje tudi tekmovanj v črkovanju.Njene vzornice so borka za pravice deklet in ženain temnopolti teniški zvezdiin. S svojim početjem dokazuje, da je z vztrajnostjo ter trdno voljo na dobri poti, da se svojim vzornicam približa. To je tudi njena želja, ne samo zaradi same sebe, ampak zaradi vseh žensk na svetu. »Menim, da bolj ko se promovirajo in objavljajo dosežki in zmage žensk, večja je verjetnost, da bodo druga dekleta po vsem svetu videla, da lahko naredijo vse, kar si zamislijo,« je namreč dejala v izjavi ob osvojitvi Guinnessovega rekorda pri rosnih dvanajstih letih.