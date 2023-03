Atentatorju na Kennedyja že šestnajstič zavrnili pogojni izpust

Petega junija bo minilo triinpetdeset let od umora ameriškega predsedniškega kandidata Roberta Kennedyja. Tedaj 42-letni politik, brat (prav tako umorjenega) 35. ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, je končal pod streli palestinskega priseljenca iz Jordanije Sirhana Sirhana v hotelu Ambassador v Los Angelesu.

Atentat, pri katerem je bilo ranjenih še pet ljudi, se je zgodil nedolgo zatem, ko je takratni senator razglasil prvo zmago v bitki za predsedniškega kandidata demokratske stranke. Dan pozneje je podlegel poškodbam. Odbor za pogojne izpuste ameriške zvezne države Kalifornije je v sredo zavrnil prošnjo za pogojni izpust zdaj 78-letnega atentatorja.

Sirhan, ki prestaja dosmrtno zaporno kazen, je po aretaciji dejal, da je Kennedyja ubil zaradi njegove podpore Izraelu, pozneje pa dodal, da je bil v času atentata pijan in jezen. Zdaj trdi, da se tega ne spominja; tako je sklenil tudi odbor za pogojne izpuste, ki mu je pred kratkim za tri leta onemogočil pogojni izpust po tem, ko je pred dvema letoma odločil drugače. Odločitev je nato blokiral guverner Gavin Newsom. V zapisu v Los Angeles Timesu je zapisal, da je Sirhan še vedno nevaren za družbo in ni prevzel odgovornosti za zločin.

Po poročanju LA Timesa pogojnemu izpustu nasprotujejo Kennedyjeva vdova in šest od njegovih še živečih otrok; dva pa ga podpirata. FOTO: AFP

Psihiatri sicer trdijo, da ni možnosti, da bi zločin ponovil. »Da bi to breme spremenil v nekaj pozitivnega, sem svoje življenje posvetil samoizpopolnjevanju in mentorstvu drugim v zaporu, kako živeti mirno življenje. S tem zagotavljam, da nobena druga oseba ne bo več žrtev mojih dejanj, in upam, da bom vplival na druge, ki mi bodo sledili,« je dejal obsojenec v izjavi, ki so jo lani predvajali na novinarski konferenci. Newsomu nasprotuje tudi odvetnica Angela Berry, ki ga je pred pol leta tožila in zahteva, da sodišče razveljavi njegovo odločitev. Postopek še poteka.