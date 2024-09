Ženska, ki je navdihnila serijo Baby Reindeer, lahko toži Netflix

Zapleti okrog priljubljene Netflixove serije Baby Reindeer se še ne bodo kmalu končali. Tako vsaj kaže potem, ko je ameriški sodnik odločil, da lahko Fiona Harvey, ki je bila navdih za sporni lik te temačne serije, nadaljuje tožbo proti Netflixu zaradi obrekovanja. Ugotovil je namreč, da je bila zgodba o junakinji Marthi, ki je zalezovala avtorja serije Richarda Gadda, napačno predstavljena kot resnična zgodba. Netflix ni preveril verodostojnosti Gaddove zgodbe, niti se ni potrudil, da bi prikril identiteto njegove resnične zalezovalke. Ime Fione Harvey v seriji sicer ni nikoli omenjeno, so jo pa gledalci prepoznali po njenih objavah v družbenih medijih. Menda so ji nekateri zaradi tega celo grozili s smrtjo.

Ženska v središču škandala opozarja, da serija napačno namiguje, da je Gadda spolno napadla in mu iztaknila oči, in da je morala zaradi zalezovanja za rešetke. Potem ko so gledalci prepoznali, da je navdihnila lik Marthe, je vložila tožbo v višini 170 milijonov dolarjev. Prepričana je, da gre za osebno razžalitev, saj je Martha za zalezovanje obsojena, medtem ko ona ni bila.

Ker se serija začne s stavkom »To je resnična zgodba«, jo gledalci tako tudi dojemajo, je opozoril kalifornijski okrožni sodnik Gary Klausner. Poudaril je, da so dejanja Fione Harvey vredna obsojanja, a ravnanje Marthe je še bistveno hujše. Opozoril je še, da je bistvena razlika med tem, ko nekoga zalezuješ, in tem, ko si za to dejanje obsojen pred sodiščem.

Avtor serije Richard Gadd je v svoj zagovor pojasnil, da ga je Fiona Harvey zalezovala več let, ko je delal še v enem od londonskih pubov, ščipala ga je v zadnjico in mu poslala na stotine zvočnih sporočil in sporočil po elektronski pošti. Ko jo je prijavil policiji, ji je ta zaradi nadlegovanja izrekla opozorilni ukrep, vendar proti njej ni ukrepala. Poudaril je, da je gledališka predstava, po kateri je nastala Netflixova serija, fikcija. Sunday Times je že pred meseci poročal, da je imel Gadd zadržke glede stavka »To je resnična zgodba«, vendar je Netflix vztrajal pri njegovi objavi. Zato je sodnik opozoril, da bi lahko ravnanje Netflixa označili za zlonamerno, če se bo potrdilo, da so fiktivno zgodbo namerno predstavili kot resnično.