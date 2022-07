5 najpogostejših izzivov pri vzgoji in učenju otrok ter kako jih premagati

Hiter tempo življenja in pomanjkanje ravnovesja med družino in kariero, spremembe socializacije zaradi zdravstvenih (protikoronskih) ukrepov ter vpliv družbenih omrežij so vzrok za to, da je vzgoja otrok postala še bolj kompleksna. Veliko staršev občuti družbeni pritisk, da mora biti njihov otrok najbolj pameten, najbolj ljubek, biti mora prvi na igrišču, imeti najboljši ritem spanja itd. Nihče pa se pravzaprav ne rodi z znanji, ki jih potrebuje za vzgojo.

V različnih obdobjih odraščanja potrebujejo otroci starše, učitelje, vzgojitelje na različne načine. Seveda je potreba v obdobju odraščanja in najstništva bistveno večja kot pozneje, ko otroci že odrastejo, se odselijo in si ustvarijo svojo družino.

Starši, stari starši, učitelji, vzgojitelji igrajo pomembno vlogo v razvoju otrokovega modela sveta. Kakšne vrednote, prepričanja, strategije bo imel otrok, kako lahko uveljavi svojo voljo, kako se bo odzival in vedel, vse to se od prvega dne zapisuje v otrokov model sveta.

Buckminister Fuller je nekoč dejal, da se vsak otrok rodi kot genij, vendar je sistem vzgoje, šolanja, odraščanja največkrat usmerjen tako, da razvija samo določene kompetence, znanja, ob čemer številni otroci ne razvijejo svojih pravih talentov. Če imate možnost vsaj enemu otroku pomagati, da razvije ves svoj potencial, je vaša dolžnost, da mu pomagate. Tudi če je otrok že odrasel, najstnik ali pa če se šele kobaca, nikoli ni prepozno, da spremenite svoj način komunikacije in izboljšate odnos z otrokom ter ga na nevsiljiv način usmerjate in mu pomagate, da živi svoje poslanstvo – to je, da je srečen. Sliši se preprosto in vendar se veliko ljudi srečuje z izzivi pri vzgoji.

Za vse, ki vas zanima, kako vzgojiti srečne in odgovorne otroke, sem pripravil brezplačen webinar, na katerega se lahko prijavite TUKAJ.

FOTO: Zema

Kateri so najpogostejši izzivi, s katerimi se iz dneva v dan spoprijemajo starši, učitelji in vsi, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok?

Poglejmo si 5 najpogostejših:

Izziv št. 1: Pomanjkanje zanimanja, odgovornosti, ciljev

Če se vozite v avtomobilu, ne da bi vedeli, kam ste namenjeni, potem je lahko vsaka pot, ki jo izberete, prava ali napačna. Na koncu pridete do destinacije, kjer morda niste zadovoljni. Podobno je danes z otroki. Zaradi pomanjkanja ciljev in odgovornosti nimajo zanimanja za kakršne koli dejavnosti, se dolgočasijo, kar jih največkrat dela nesrečne. Starši, ki svojim otrokom ne znajo na pravi način predstaviti ciljev, odgovornosti in zanimanja za primerne dejavnosti, so zaradi tega največkrat pod pritiskom in v konfliktu z otrokom.

Izziv št. 2: Nizka samozavest in slaba samopodoba otroka

Ob gledanju številnih televizijskih serij, druženju z vrstniki in spremljanju javnega mnenja otroci naletijo na lestvico fizičnih značilnosti, spretnosti ali materialnih dobrin, s katerimi si po njihovi oceni zaslužijo pozitivno samopodobo. Če na telesu opazijo kakršno koli odstopanje od pričakovanih »meril« ali če jim starši ne morejo omogočiti počitnic, telefona ipd., če med vrstniki niso sprejeti na način, kot bi radi bili sprejeti, ali celo doživljajo besedno (ali fizično) nasilje s strani vrstnikov oziroma doma, začnejo dvomiti o svoji lastni samopodobi. Pritisk staršev lahko ta izziv še dodatno poglobi. Slaba samopodoba posledično vpliva na nizko samozavest, povečuje negativno čustveno stanje, v izjemnih primerih pa sproža tudi samodestruktivno vedenje, različne oblike odvisnosti in agresivnost.

Izziv št. 3: Otroci nimajo koncentracije in fokusa

Nekateri otroci imajo hiter in zelo razgiban notranji svet. Dejstvo je, da se večina otrok lahko skoncentrira, če jim ponudite telefon ali računalnik ali kar koli, kar jih zares zanima. Nekateri otroci se lahko lažje zberejo vizualno, drugi avditivno, tretji kinestetično. Izziv nastane, ko se morajo skoncentrirati za področja, ki jih manj zanimajo. Številni zunanji motilci - od prehrane s preveč sladkorja in pretirane uporabe elektronskih naprav do pomanjkanja gibanja in spanja - lahko ta izziv še dodatno okrepijo. Nesposobnost koncentracije in fokusa lahko otroku in staršu precej oteži pot skozi različne faze šolanja in tudi pozneje, če otrok izbere kariero, ki zahteva od njega koncentracijo in fokus.

Izziv št. 4: Neposlušnost

Različna obdobja odraščanja prinašajo različne izzive za starše. Približno do 6. leta starosti otrok še nima razvitega t. i. kritičnega faktorja (to je izraz, ki se uporablja na področju hipnoze za mejo med zavednem in nezavednim umom). Otroci do 6. leta, včasih tudi malo starejši, brezpogojno sprejemajo resnico starša. Pozneje se začnejo temu upirati, še posebej, kadar starši ne znajo pravilno zaobiti te »zapore« med zavednim in nezavednim umom. Tudi če temu rečemo neposlušnost, bi povsem upravičeno lahko govorili tudi o slabi komunikaciji, saj veliko staršev vzgaja otroka, ki bi si ga želeli imeti, ne pa otroka, ki ga imajo. V komunikaciji velja pravilo, da je pomen komunikacije v odgovoru, ki ga dobimo od sogovornika. Če od otroka nismo dobili želenega odgovora, je ključno, da spreminjamo komunikacijo.

Izziv št. 5: Trma

Danes številni starši ugotavljajo, da se otroci upirajo njihovi komunikaciji. Če vas otrok ni vsaj enkrat močno sovražil, pravi Bette Davis, niste bili pravi starši. Vsi si želimo, da nas imajo naši otroci radi, da smo jim všeč. Kljub temu se moramo zavedati, da nam ni treba vedno reči »da«. Včasih sta »ne« ali »mogoče« boljša odgovora. Težava, ki nastane, ko otroci trmarijo, je, da starši največkrat nadaljujejo z enako ali podobno neuspešno komunikacijo, kar samo stopnjuje podoben odziv pri otroku in še dodatno okrepi trmo oziroma t. i. nasprotni odziv (polarity response) otroka. Starši, ki so priča kričanju, trmi, neprimernemu vedenju svojega otroka v javnosti, imajo pogosto občutek krivde, češ da ga niso pravilno vzgojili.

FOTO: Zema

Če se tudi vi srečujete s katerim od 5 izzivov in vas zanima, kako vzgojiti srečne in odgovorne otroke, vas vabim, da se nam pridružite na brezplačnem webinarju NLP tehnike za starše in učitelje v izvedbi dr. Aleksandra Šinigoja. Na webinarju boste spoznali: kako se približati modelu sveta otroka ,

, kako komunicirati z otrokom , ki z vami ne želi komunicirati,

, ki z vami ne želi komunicirati, kako otroku postaviti meje in mu hkrati pustiti dovolj svobode ,

in mu hkrati , kako ravnati, če je otrok trmast ali se morda celo odziva povsem nasprotno od želenega (je t. i. polarity responder),

ali se morda celo (je t. i. polarity responder), kako otroku pomagati, ko se spoprijema s pritiski vrstnikov (v šoli, na socialnih omrežjih ipd.),

(v šoli, na socialnih omrežjih ipd.), kako poskrbeti zase, da boste umirjeni tudi takrat, ko otroci preizkušajo vaše meje ... Vse, kar potrebujete, je, da se BREZPLAČNO prijavite TUKAJ.

Kot starš niste odgovorni za to, da otrokom zapolnite vsako minuto in zagotovite, da so vedno »srečni«. Seveda je dobro, da so otroci na splošno srečni. Bo pa veliko trenutkov, še posebej, če ste odgovoren starš, ko bodo vaši otroci besni. Ko postavite meje ali jih soočite s posledicami prestopanja mej, jih na začetku najbrž ne bodo marali. Pa vendar, naloga staršev je prav to. Odločitev ne sprejemajte na podlagi tega, kar bo otrokom všeč ali s čimer bodo zadovoljni. Namesto tega je vaša dolžnost, da sprejemate odločitve, ki so najboljše za vaše otroke, in da za njimi tudi stojite.

Starši, ki opazujejo svojega otroka, ki ni srečen, ki ni odgovoren, ki ne dosega zastavljenih ciljev ali pa ciljev sploh nima, se tudi sami velikokrat počutijo nesrečni in obremenjeni z občutkom krivde, da jim je kot staršem spodletelo. Če se želite naučiti konkretnih praktičnih tehnik, kako otroku pomagati ne glede na to, ali je še malček, najstnik ali že odrasel, vedno lahko izboljšate sebe in s tem pomagate otroku. Prijavite se na webinar, ki je povsem brezplačen, in pridobite nova znanja s področja vzgoje otrok. Prijavite se lahko TUKAJ.

O Aleksandru Šinigoju

Dr. Aleksander Šinigoj je predavatelj in strokovnjak za osebnostno in poslovno rast. Do boljših rezultatov pomaga mnogim domačim in tujim gospodarstvenikom, zdravnikom, športnikom, psihologom, podjetnikom, staršem, učiteljem itd. Delal je za veliko uglednih podjetij in drugih ustanov v Sloveniji in tujini. Predaval je že v številnih državah po svetu, na štirih celinah, je tudi avtor mnogih zvočnih in videoprogramov, knjig in inovativnih pristopov, ki vodijo k pozitivnim spremembam in uresničevanju ciljev posameznika.

Dr. Šinigoj je človek iz prakse, kar pomeni, da to, kar predava, implementira in prenaša v svoje življenje. Je oče štirih otrok. Verjame, da je čisto v vsakem posamezniku in tudi v vsakem otroku ogromno potenciala in možnosti za rast in razvoj. Dr. Šinigoj je prepričan, da nikoli ni prepozno, da bi naredili spremembo in preboj v življenju. Ko ga boste tako spoznali v živo, ko ga boste videli v akciji, boste v resnici razumeli, zakaj se mu na tisoče udeležencev doma in po svetu zahvaljuje za preboje, ki so jih naredili z njegovo pomočjo.

Dr. Aleksander Šinigoj je tudi avtor 9 knjižnih uspešnic: Odloči se za srečo, Zmoreš. Čudovita moč je v tebi, Moč nezavednega uma – Hipnoza I, Dobrojutrnica, zajtrk za dušo (1, 2 in 3), Preboj ZDAJ in drugih.

Naročnik oglasne vsebine je Zema