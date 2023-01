7 nasvetov za fit začetek leta

S preprostimi nasveti in malo truda lahko novoletne zaobljube postanejo navade, ki jih bomo z lahkoto ohranjali skozi leto.

V nadaljevanju predstavljamo trike, kako vzljubiti športne dejavnosti, kako s prehrano poskrbeti za zdravje in kako se uspešno spopasti s stresom.

Z obvladovanjem različnih stanj bomo dosegli zastavljene cilje in uživali v življenju.

1. Opravljajmo vsakodnevne aktivnosti, ki izboljšajo počutje

Za začetek si izberimo aktivnosti, ki so nam všeč, so enostavne in hitro dosegljive.

Določimo število prehojenih korakov na dan.

Zbudimo se 10 minut prej in naredimo tibetanske vaje.

V nov dan naj nas pospremi joga ali melodija in ples.

Namesto vožnje z avtomobilom krajše razdalje prehodimo.

Izognimo se uporabi dvigala in pospešimo srčni utrip s hojo po stopnicah.

Odmor za malico izkoristimo za krajši sprehod po svežem zraku.

Opravimo preproste vaje za raztezanje kar v pisarni …

Vsakodnevne aktivnosti bodo poskrbele za zadovoljstvo, da smo kljub natrpanemu urniku uspeli nekaj narediti za zdravje.

2. Vpišimo se na vodene vadbe ali v fitnes

Reden kardio trening krepi srce in vzdržljivost, poskrbi za izgorevanje maščob in dobro počutje. A na žalost redkim uspe v urnik vključiti nekaj ur športne aktivnosti. Za to težavo obstaja rešitev – vpis v fitnes ali na vodene vadbe.

V tedenski urnik vključimo tri treninge, pri katerih se bomo potili.

Treninge opravimo z enodnevnimi odmori za regeneracijo mišic.

Obisk športnega centra naj postane načrtovana dejavnost.

Vadimo v družbi prijateljev, da nam bo prijetneje.

Za dodatno motivacijo si privoščimo masažo ali savno.

3. Izkoristimo konec tedna za gibanje

Namesto posedanja in lenarjenja pred televizijo se ob koncih tedna odpravimo na izlet v naravo.

Za začetek izbiramo bližnje lokacije in lažje pohodniške poti.

Obiščimo kraje, ki so obsijani s soncem; ne ustrašimo se primorske burje ali gorenjskega snega.

Poiščimo najbližje gozdne poti, na sprehodu skozi gozd zadihajmo s polnimi pljuči in se osredotočimo na zvoke, vonjave in vidne zaznave.

Tudi med opravljanjem hišnih opravil razgibamo telo, okrepimo mišice in pospešimo srčni utrip.

4. Poučimo se o zdravem prehranjevanju

Za zdravo prehranjevanje ne potrebujemo veliko časa, le malce discipline in načrtovanja.

Zaradi obveznosti ne izpuščajmo obrokov. Dnevni vnos živil razdelimo na več manjših obrokov, zaradi česar ne bomo občutili lakote, telo pa bo imelo potrebno energijo.

Da bomo telesu zagotovili vse hranilne snovi, posegajmo po lokalno pridelani hrani in sezonskih živilih.

Izogibajmo se hitri hrani, pripravljenim in predelanim živilom, saj so polni soli in sladkorjev. Enostavna živila obogatimo z začimbami in svežimi zelišči.

Ne pozabimo na vlaknine v sadju in zelenjavi ter stročnicah, ki skrbijo za občutek sitosti.

Poskrbimo za dobro prebavo s pitjem zadostne količine vode.

Športna prehrana pomaga pri hitrejšem doseganju zastavljenih vadbenih ciljev in primerni preskrbljenosti s hranilnimi snovmi pred, med in po treningu.

Ob povečanem obsegu športnih dejavnosti se poveča potreba po prehranskih dopolnilih, zato veliko športnikov posega po magnezijevih prehranskih dodatkih.

Posebno skrb namenimo vnosu beljakovin, saj proteini sodelujejo pri izgradnji mišic in pripomorejo k oblikovanju lepe postave.

5. Naučimo se obvladovati vsakdanji stres

Vsakodnevno smo izpostavljeni stresnim dogodkom, zato se jih naučimo obvladovati.

Aktivno: Pri sproščanju stresa je v pomoč šport – lahkotna hoja v naravi, joga, ples ali raztezanje.

Pomagajo različne tehnike sproščanja – dihalne vaje, meditacija, sproščujoča glasba ali branje.

6. Privoščimo telesu dovolj spanja

Kakovosten nočni počitek je enako pomemben kot zdrava prehrana in gibanje.

Hodimo spat vsak dan ob določeni uri, poskrbimo za mirno okolje in udobje.

Vsaj dve uri pred spanjem se izogibajmo dejavnostim, ki dvignejo srčni utrip.

Ne prenajedajmo se pred spanjem, prav tako se v posteljo ne odpravimo lačni.

K boljšemu spancu pomaga sproščujoča kopel, ki sprosti mišice in pomiri um.

Kakovosten spanec za boljše počutje FOTO: Hervis

7. Skrbimo za ohranjanje motivacije

Če bomo motivirani, bomo vztrajali do zastavljenih ciljev.

Če potrebujemo motivacijo za ukvarjanje s športom, najemimo osebnega trenerja.

Če želimo spremljati napredek, naj nam bo v pomoč pametna ura .

Za rezultate na tehtnici ali v ogledalu je treba vztrajati nekaj časa, zato si za navdih v dnevnik vadbe poleg aktivnosti zapisujmo prijetne občutke.

Izberimo aktivnosti, ki nas razveseljujejo in so prilagojene našim telesnim sposobnostim.

Naj nam ne bo nikoli škoda časa, ki ga namenimo boljšemu počutju in ohranjanju zdravja.

Za motivacijo si oglejmo športno opremo in športno prehrano v spletni trgovini Hervis, po doseženem cilju pa se za napredek nagradimo z nakupom.

Z upoštevanjem preprostih nasvetov bomo z lahkoto ohranjali aktiven način življenja, izboljšali počutje in preoblikovali postavo. Zaradi pridobljene samozavesti pa se bomo z lahkoto spopadali z vsemi izzivi življenja.

