Beyonce kar z 11 nominacijami za grammyje, med nominiranci tudi Slovenec

Danes bo v Los Angelesu podelitev prestižnih nagrad grammy. Ameriška pop pevka Beyonce prihaja na današnjo 67. podelitev glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu z 11 nominacijami, ki jih je zbrala s svojim novim albumom Cowboy Carter. Podelitev v dvorani Crypto.com bo že petič zapored vodil komik Trevor Noah.

Požari, ki so lani in letos zajeli Los Angeles, podelitve grammyjev niso preložili in prireditev, ki vključuje tudi posebno počastitev večkratnega dobitnika grammyjev in mentorja številnim uspešnim glasbenikom Quinceyja Jonesa ter poguma in odpornosti Los Angelesa, bo potekala kot vedno prvi konec tedna v februarju.

Mak Grgić. FOTO: osebni arhiv

Med slovenskimi imeni je že tretje leto zapored z nominacijo za grammyja opozoril kitarist Mak Grgić, tokrat v kategoriji za najboljši samostojni klasični instrumentalni album. Za nagrado se poteguje z albumom Entourer, na katerem so skladbe slovenskih skladateljev Nine Šenk in Leona Firšta. Kot je pred kratkim povedal v pogovoru za Delo, mu je že prva nominacija na široko odprla vrata kariere.

Jones je bil med drugim mentor glasbenikov, kot so Herbie Hancock, Stevie Wonder, John Legend in Jacob Collier, ki bodo nastopili na prireditvi v prenosu televizije CBS.

Na seznamu nastopajočih so še Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, Raye, Sabrina Carpenter, Shakira, Teddy Swims, Cynthia Erivo, Brittany Howard, Brad Paisley, Coldplay's Chris Martin, Lainey Wilson, Janelle Monae, Sheryl Crow in St. Vincent.

V karieri doslej zbrala rekordnih 99 nominacij

Beyonce je nominirana v vseh glavnih kategorijah od skupaj kar 94 - za album, posnetek in pesem leta, kar pomeni, da si je v svoji karieri doslej nabrala rekordnih 99 nominacij. S po sedmimi nominacijami ji sledijo Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone in Charli XCX, po šest nominacij pa imajo Taylor Swift, Sabrina Carpenter in Chappell Roan.

Za album leta so poleg Beyonce nominirani še Taylor Swift (The Tortured Poets Department), Sabrina Carpenter (Short n' Sweet), Billie Eilish (Hit Me Hard and Soft), Charli XCX (Brat), Jacob Collier (Djesse Vol. 4) in Chappell Roan (The Rise and Fall of a Midwest Princess).

Za posnetek leta so nominirani The Beatles (Now and Then), Beyonce (Texas Hold 'Em), Sabrina Carpenter (Espresso), Charli XCX (360), Billie Eilish (Birds of a Feather), Kendrick Lamar (Not Like Us), Chappell Roan (Good Luck, Babe!) in Taylor Swift ter Post Malone (Fortnight).

V kategoriji pesmi leta za grammyja tekmujejo Shaboozey (A Bar Song (Tipsy)), Billie Eilish (Birds of a Feather), Lady Gaga & Bruno Mars (Die With A Smile), Taylor Swift in Post Malone (Fortnight), Chappell Roan (Good Luck, Babe!), Kendrick Lamar (Not Like Us), Sabrina Carpenter (Please Please Please) in Beyonce (Texas Hold 'Em).

Na seznamu upajočih za nagrado za najboljšega debitanta/debitantko pa so Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey in Teddy Swims.