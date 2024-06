Bil je neumorni borec za svobodo novinarstva

Pri 53 letih je včeraj umrl za rakom generalni sekretar organizacije Novinarji brez meja (RSF) Christophe Deloire, je sporočila organizacija za svobodo novinarstva s sedežem v Parizu. Stanovski kolegi so Deloira opisali kot neumornega borca za svobodo novinarstva. »Novinarstvo je bilo njegov življenjski boj, ki ga je bojeval z neomajno prepričanostjo.«

Nekdanji francoski časopisni in televizijski novinar je bil na čelu organizacije od leta 2012 in jo je preoblikoval »v svetovnega prvaka v obrambi novinarstva«, so zapisali v izjavi RSF in dodali, da se je Deloire boril za novinarstvo z neomajno prepričanostjo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je bil Deloire po srcu novinar. Kot je zapisal na družbenem omrežju x, se je Deloire neumorno boril za svobodo obveščanja in demokratično razpravo. »Njegov univerzalni boj ostaja naš,« je dodal.

Z brezmejno energijo in pripravljenim nasmehom, tudi ko je izrekel ostro kritiko, je Deloire nenehno potoval v Ukrajino, Turčijo, Afriko in druge države, da bi lobiral pri vladah in branil novinarje za zapahi ali pod grožnjami. Aktivisti za svobodo tiska iz številnih držav so se poklonili njegovemu delu in obžalovali njegovo smrt.