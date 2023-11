Brazilski dvig zadnjice, koktejl in počitnice na plaži

Ko je 31-letna britanska državljanka Melissa Kerr leta 2019 umrla v zasebni bolnišnici v Istanbulu med operacijo povečanja zadnjice (brazilski dvig zadnjice ali BBL), je bila samo ena od žrtev kozmetičnih operacij, ki jih Britanke zaradi cenovne ugodnosti opravljajo v Turčiji. A britanska vlada je sklenila temu narediti konec oziroma maksimalno zavarovati svoje državljane. V kratkem se bodo uradniki ministrstva za zdravje in socialno varstvo v Turčiji sestala s kolegi, da bi razpravljali o predpisih v zvezi s t. i. zdravstvenim in kozmetičnim turizmom.

V britanski vladi vprašanje jemljejo zelo resno. V septembrski preiskavi primera Kerr je namreč mrliški oglednik ugotovil, da je bil za njeno smrt usoden strdek, ki je pripotoval v njena pljuča, potem ko so ji v zadnjico vbrizgali maščobo, odvzeto med postopkom liposukcije. Za operacijo je plačala 3200 funtov (3600 evrov). Avgusta 2020 je po liposukciji v Turčiji umrla tudi mati treh otrok, BBC pa je pred tem poročal, da je sedem britanskih pacientov umrlo po operaciji hujšanja v isti državi.

Večje tveganje

»Pomembno je, da se tisti, ki razmišljajo o postopku brazilskega dviga zadnjice, popolnoma zavedajo tveganj in imajo čas, da v celoti razmislijo o svoji odločitvi pred operacijo, je dejala britanska zdravstvena ministrica Maria Caulfield. »Tveganje smrti pri operaciji BBL je vsaj desetkrat večje kot pri mnogih drugih kozmetičnih posegih.«

Kot piše britanski BBC, klinike za estetsko kirurgijo v Turčiji prikazujejo glamurozne reklame z ženskami v kopalkah.»Opravite svoj BBL, srkajte svoje koktajle in si privoščite poceni počitnice na plaži.« Ampak to je iluzija, povečanje zadnjice ni le rutinska operacija, pomen oskrbe po posegu je zelo pomemben.

V Združenem kraljestvu operacija, ki v Turčiji stane med 3 in pet tisoč funti, stane med šest in dvanajst tisoč funtov, lahko pa tudi veliko več. Potem ko je Britansko združenje estetskih plastičnih kirurgov ugotovilo, da se je število zapletov pri bolnikih, ki so iskali zdravljenje v tujini, lani povečalo za 35 odstotkov, so zdaj objavili posebne smernice in navodila, kaj bi morali pacienti zahtevati od svojih kirurgov, kako mora biti postopek izveden in podrobnosti o rutinski oskrbi po operaciji.