Bobiju odvzeli titulo najstarejšega psa

Najstarejšemu psu na svetu je bil posthumno odvzet naslov najstarejšega psa na svetu, poroča britanski BBC:

Guinnessova knjiga rekordov je namreč sporočila, da nima dokazov, da je Bobi, ki je poginil oktobra lani, res bil star, kot je trdil lastnik. In sicer: 31 let in 165 dni.

Mikročip, ki naj bi dokazoval starost, ni zadosten dokaz za podelitev naziva. Bobijev lastnik Leonel Costa odločitve ni komentiral, pred tem pa je dejal, da so sumi neutemeljeni.

Novica o smrti portugalskega pasjega rekorderja je konec oktobra obšla ves svet. Toda njegova častitljive starosti, psi pasme alentejski planinski pes sicer živijo do 14. leta, se je počasi sprevrgla v globalno sumničavost. Začelo se je z objavami različnih fotografij Bobija, veterinarji so izrazili številne pomisleke, zato je Guinessova knjiga prejšnji mesec začel preiskavo dokazov, uporabljenih za dokazovanje naslova.

Pred Bobijem je bil najstarejši pes avstralski Bluey, ki je poginil leta 1939, star 29 let in pet mesecev. Tako je Bobi podrl svetovni rekord za najstarejšega psa, ki je trajal desetletja. Kdo je novi rekorder pa še niso sporočili.