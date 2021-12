Božič in FREYWILLE

Ustvarjalnost in umetnost določata, kaj počne FREYWILLE. Notranji oblikovalci, umetniki in zlatarji oblikujejo našo blagovno znamko do te mere, da dosegamo raven edinstvenega proizvajalca nakita po vsem svetu.

Navdihujeta nas umetnost in veselje do življenja: poiščite popolno darilo za svoje najdražje in naredite ta božič poseben! Svetleče kombinacije umetniškega nakita in dodatkov bodo naredile vsak dan poseben.

Hommage á Vincent van Gogh: PROVENCE in VINCENT!

FREYWILLE predstavlja nov poklon Vincentu van Goghu. Njegovo umetniško delo Pšenično polje s cipreso, prikazano v Metropolitan Museum of Art, New York, ustvarjeno leta 1889 v Saint Rémy de Provence, je navdih za najnovejšo kolekcijo nakita iz emajla FREYWILLE PROVENCE, ki je nastala kot poklon naravi in neukročeni lepoti njenih elementov. Poudarek na obzorju gora ločuje nasprotujoča si elementa zemlje in zraka, da se zlijeta v neekspresivno atmosfero, ujeto v dragoceni emajl. predstavlja nov poklon Vincentu van Goghu. Njegovo umetniško delo Pšenično polje s cipreso, prikazano v Metropolitan Museum of Art, New York, ustvarjeno leta 1889 v Saint Rémy de Provence, je navdih za najnovejšo kolekcijo nakita iz emajla, ki je nastala kot poklon naravi in neukročeni lepoti njenih elementov. Poudarek na obzorju gora ločuje nasprotujoča si elementa zemlje in zraka, da se zlijeta v neekspresivno atmosfero, ujeto v dragoceni emajl.

FOTO: FREYWILLE

Dizajn "Vincent!" se pokloni umetniku Vincentu Van Goghu in njegovemu življenjskemu delu.

FOTO: FREYWILLE FOTO: FREYWILLE

Navdihnjena z njegovimi znamenitimi slikami Spalnica v Arlesu, njegovimi značilnimi avtoportreti in edinstveno serijo tihožitja Dvanajst sončnic v vazi kolekcija sestavlja živahne barve, oplemenitene s 24-karatnim zlatom v prahu.

Naročnik vsebin je FREYWILLE