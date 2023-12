Čas za kosilo: porketa, kraljica med pečenkami (VIDEO)

Na praznični mizi ne sme manjkati dobra in lepa pečenka. Porketa, ki je sicer pripravljena iz cenejšega kosa mesa – potrebušine, to zagotovo je. Ker vsebuje veliko maščobe, bo med dolgo peko na nižji temperaturi postala naravnost božanska, polnega okusa, hkrati pa bo ohranila tudi sočnost. Začinili smo jo v božičnem duhu in dodali malce klinčkov, pri tem pa se držali pravila »manj je več«, da ne bi prevladali nad vsem ostalim.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija