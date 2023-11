Če je Triglav naš, kdo smo potem mi?

V nadaljevanju preberite:

Pred letošnjo 130. obletnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva, predhodnika Planinske zveze Slovenije, se je Dušanu Škodiču, avtorju najnovejše knjige Triglav je naš (Planinska založba), zdelo, da je bilo o tem že vse napisano in povedano, zgodbe o junaštvih tistih, ki so gore odkrivali, pa prevečkrat ponovljene. A bolj ko je stikal po arhivih, bolj so se kazale razpoke, predvsem pa je ugotovil, da je končno prišel čas za zgodovino, očiščeno popreproščenih hvalnic.

Triglav je naš je peta knjiga Dušana Škodiča, člana uredniškega odbora Planinskega vestnika, sicer pa tehnologa pri Pošti Slovenije. V njej se poskuša oddaljiti od idealizirane in opevane podobe slovenskega planinstva, tako preprosto niza dejstva in daje prostor spregledanim, tudi kontroverznim osebnostim, ki pa so kljub vsemu pustile sledi v slovenskih gorah.

Ali kot zapiše v knjigi: »Prav je, da jo poznamo in da vemo, kako je vse skupaj potekalo, saj gre za naše gore in Triglav, ki je tako velik, da je postal naš nacionalni simbol – kakor koli že danes gledamo nanj. Pa magari tako kot tisti drvar v Vratih, ki ga je nekoč Janko Mlakar nagovoril: 'Oča, velik je ta Triglav!' 'Velik je, velik, pa koliko ga je še v tleh!'«