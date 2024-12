Čeferin podprl jubilejno licitacijo Vinakoper, ki je presegla rekorde

Dobrodelna licitacija barik sodčkov kleti Vinakoper je letos praznovala 25-letnico in z rekordno udeležbo zbrala 133.650 evrov. V četrt stoletja trajanja projekta so z licitacijami zbrali več kot 673.650 evrov, namenjenih nakupu opreme za Pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Izola.

Letošnja prireditev je izstopala po zaporedju rekordov, med katerimi je izstopala ponudba 110 evrov za liter cabernet sauvignona letnika 2023, najvišja v zgodovini dogodka. Poseben čar licitaciji je dodal Aleksander Čeferin, predsednik Uefe in častni ambasador dogodka, ki je s svojo prisotnostjo in nagovorom navdihnil udeležence ter sam sodeloval v licitaciji z najvišjimi ponudbami za dva sodčka.

Sredstva bodo postopno namenjena Pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola, kjer bodo z njimi kupili opremo za izboljšanje oskrbe najmlajših. FOTO: Vinakoper/Jaka Ivančič

»Petindvajset let dobrodelnosti je velika stvar, zato podjetju Vinakoper iskrene čestitke. To je bil tudi eden od razlogov, da sem se odločil dogodek podpreti – kljub dejstvu, da sem več v tujini kot doma,« je povedal Čeferin in dodal: »Zahvalil bi se vam vsem za to, da vam ni vseeno; kajti danes, v tem norem svetu, so redki, ki jim ni vseeno.«

Direktor Vinakoper Borut Fakin je poudaril: »Dobrodelnost in skrb za skupnost ter okolje so srce kleti Vinakoper. Licitacija barikov je tisti temelj, okrog katerega se je skozi leta lahko odražala in dodatno razvijala naša družbena odgovornost.« Izrazil je tudi veselje nad sodelovanjem Aleksandra Čeferina: »Verjamem, da se naša iskrena prizadevanja odražajo tudi navzven in da nas kot pomembno, ugledno podjetje prepoznajo tudi cenjeni posamezniki. Zelo smo veseli, da se je gospod Aleksander Čeferin pridružil naši zgodbi in jo prepoznal kot potencial za širitev dobrega, za nova povezovanja in sodelovanja v dobro skupnosti.«

Svojo podporo je izkazala tudi Občina Piran z donacijo 2.500 evrov. FOTO: Vinakoper/Jaka Ivančič

Ob jubileju so posebno priznanje za dolgoletno podporo in sodelovanje prejeli trije ključni podporniki dogodka: Irena Cetin Lovšin, Mitja Meršol in Franc Jezeršek. Poleg rekordnega izkupička je dogodek ponudil tudi premiero ekološkega marselana, nove sorte ekološke pridelave Vinakoper.