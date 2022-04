Chanel zaloputnil vrata ruskim vplivnicam in blogerkam

Chanel, francoski proizvajalec prestižne mode, je v luči sankcij, ki jih je EU uvedla proti Rusiji, po vsem svetu dosledno prenehal prodajati svoje izdelke tistim posameznikom, za katere obstaja verjetnost, da jih bodo prepeljali v Rusijo. Že kmalu po začetku vojne v Ukrajini je Chanel tako kot tudi mnogi drugi trgovci, kot so recimo LVMH, Hermes, Kering ipd., zaprl vse poslovalnice v Rusiji.

Na socialnih omrežjih se čedalje pogosteje oglašajo ruski državljani, ki poročajo o tem, da v Chanelovih trgovinah po svetu zavračajo njihove nakupe. Liza Litvin, oblikovalka notranje opreme, je na instagramu zapisala, da so ji v nakupovalnem središču v Dubaju zavrnili nakup Chanelove torbice.

O enaki izkušnji je poročala Anna Kalašnikova, ki ji v Chanelu niso želeli prodati uhanov in torbice. »V vlogi gostiteljice Tedna mode pogosto prihajam v Dubaj, menedžerji Chanela, ki me osebno poznajo, so pristopili k meni in mi dejali, da sem v Rusiji slavna in da bom s temi izdelki zagotovo odšla tja ter da mi jih zato žal ne smejo prodati, je zapisala na instagramu in dodala: »Butiki v lasti držav z Zahoda od strank zdaj zahtevajo identifikacijske podatke, in če prihajate iz Rusije, morate podpisati izjavo, da izdelkov ne boste odpeljali v Rusijo in da jih tam ne bodo nosili.« Po mnenju Kalašnikove je to rusofobija. O podobnih dogodkih ruske blogerke poročajo tudi iz evropskih mest.

47-letna Jana Rudkoska, producentka resničnostnih šovov in žena Aleksandra Pljušenka, olimpijskega umetnostnega drsalca, je zgrožena, ker je prikrajšana za svojo najljubšo znamko, a kljub temu ne meni, da je za to odgovoren Vladimir Putin. »V zadnjem letu sem v Chanelu zapravila več kot milijon evrov, zdaj pa mi zapirajo vrata pred nosom. Zelo ponižujoče,« je zapisala.

V začetku tega tedna je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova dejala, da številni blogerji poročajo, da trgovine blagovnih znamk Chanel v tujini zavračajo prodajo svojih izdelkov ruskim državljanom, in Chanel obtožila, da se je pridružil »rusofobni kampanji«.

Ruske oblasti so podjetje obtožile rusofobije in zagrozile z bojkotom znamke. Chanel na to odgovarja, da le spoštuje sankcije Evropske unije, ki Rusiji prepovedujejo prodajo prestižnega blaga po ceni več kot 300 evrov (327 dolarjev; 250 funtov).

Chanel: Vedno in povsod spoštujemo zakonodajo

Iz Chanela so za BBC sporočili, da sankcije, ki jih je uvedla EU, pa tudi Švica, prepovedujejo prodajo prestižnih predmetov posameznikom, ki jih nameravajo uporabljati v Rusiji. Podjetje je dejalo, da »ves čas poslujejo skladno z vsemi zakoni, ki veljajo po svetu, tako za podjetja kot za zaposlene, vključno s sankcijami.«

V svojih trgovinah po vsem svetu so zato uvedli postopek preverjanja prebivališča strank. »Uvedli smo postopek, s katerim od strank, katerih stalnega prebivališča ne poznamo, zahtevamo, da potrdijo, da predmeti, ki jih kupujejo, ne bodo uporabljeni v Rusiji,« so zapisali pri Chanelu. »Trenutno si prizadevamo dodatno izboljšati omenjeni proces, zato se opravičujemo za morebitne nesporazume,« so še zapisali.