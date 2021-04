Dan, po željah princa Filipa

Dekan Windsorja David Conner med govorom na pogrebni slovesnosti. FOTO: Yui Mok/ AFP

Kraljica je prvič sedela sama. Zaradi pandemije novega koronavirusa pa so tudi drugi sedeli ločeno. FOTO: Reuters

Krsta je na land roverju krenila z dvorišča windsorskega gradu proti kapeli svetega Jurija, za njo je stopala povorka. FOTO: Adrian Dennis/ AFP

Prva za krsto, princ Charles in princesa Anne. FOTO: Aaron Chown/ Reuters

Vnuki: Princ William, Peter Phillips in princ Harry, ki je na dedkov pogreb pripotoval iz ZDA. FOTO: Justin Tallis/ AFP

Filipov vnuk, princ William z ženo Kate FOTO: Yui Mok/ AFP

Minuta molka za princa Filipa. FOTO: Kirsty Wigglesworth/ Reuters

S spustom krste s posmrtnimi ostanki vojvode edinburškega v kraljevo grobnico ob spremljavi škotskih dud, rogov kraljevih marincev ter zadnjim blagoslovom canterburyjskega nadškofase je končala pogrebna slovenost v kapeli svetega Jurija na windsorskem gradu. V poslednje slovo so štirje člani pevskega zbora kapele svetega Jurija zapeli še himno in so zadonele orgle, njegovi najbližji, soproga, kraljica, otroci in vnuki pa so po vrsti zapustili kapelo.Nazadnje se je britanska kraljeva pred tolikšno medijsko pozornostjo sveta zbrala v kapeli svetega Jurija pred tremi leti, ko sta se tu poročila princin, tudi ta srečni obred sta vodila dekan Windsorjain canterburyjski nadškofTokrat je bila družina zavita v črnino, kraljica Elizabeta II. je prvič sedela sama, s sklonjeno glavo, obraz sta ji zakrivala klobuk in maska. Ob slovesu od njenega tesnega življenjskega sopotnika, v katerega se je zaljubila pri svojih 13. letih in jo je zapustil slaba dva tedna pred njenim 95. rojstnim dnem, jo je javnost lahko videla le nekajkrat; skozi okno bentleyja, ko je pogrebna povorka krenila z dvorišča gradu proti kapeli, ko je vstopila v kapelo ter ob odhodu.A kljub temu se je javnosti pokazala tudi drugače, saj je pred pogrebom objavila eno svojih najljubših fotografij s soprogom, s katerim je preživela več kot 73 let zakona. Posnela ju je njuna snaha, žena najmlajšega sinaleta 2003, in ju prikazuje, kako nasmejana in sproščena sedita na odeji v travi v Aberdeenshiru. Princ je zleknjen, klobuk pa si je poveznil na koleno.Princ Filip si je želel umreti na windsorskem gradu, v krogu bližnjih, tu, kjer sta s kraljico preživljala pandemijo novega koronavirusa, pogreb pa je v nasprotju z njegovim življenjem, ko je vselej hodil korak za kraljico, potekal po njegovih željah. Krsto z njegovimi posmrtnimi ostanki je peljal land rover, ki ga je sooblikoval sam, slovesnost je minila s himno pomorščakov oziroma zahvalno pesmijo odrešenih, okrnjen zbor kapele svetega Jurija pa je zapel tudi moderno hvalnico, ki jo je sam naročil. Na oltarju so bile izpostavljene insignije, ki si jih je sam želel, k zadnjemu počitku pa so ga pospremili tudi sorodniki po pokojni sestri iz Nemčije.Za krsto, ki je krenila z gradu, kjer je počival od smrti pred tednom dni, so hodili njegovi otroci; princin princesa, princain, za njimi pa trije vnuki; najstarejši (sin princese Anne)ter princainna njegovi levi oziroma desni.Mediji so opomnili, da bodo vse oči sveta usmerjene ne samo h kraljici, ampak tudi k bratoma Williamu in Harryju. Kot so opazili po koncu obreda, se je Kate pogovarjala s Harryjem, na poti do gradu pa ju je ujel še princ William. Kar je bilo še mogoče razbrati na pogrebni slovesnost za princem Filipom, so bile orošene oči princese Anne, tudi žalosten pogled princa Charlesa in princa Williama, vse drugo so zakrile maske proti covidu-19.Posebna čast je doletela tudi Filipovega dolgoletnega osebnega tajnika, brigadirja, ki je prav tako stopal v povorki, na njegovo zadnjo ot pa ga je pospremilo tudi več kot 730 pripadnikov vojaških sil.Ko se je zeleni land rover ustavil na podkvastem notranjem dvorišču pred znamenitim stopniščem kapele svetega Jurija, ki ga javnost pozna predvsem s kraljevih poročnih fotografij, so pripadniki kraljeve mornarice dvignili Filipovo krsto ter se z njo povzpeli po stopnišču. Na sredini so se ustavili, ustavil pa se je tudi svet – in se princu Filipu poklonil z minuto molka.