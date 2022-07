Darovi slovenskega podeželja

Predvsem pa je nekaj posebnega zato, ker je naše. Za njegov razvoj in dostop do kakovostnih domačih izdelkov moramo zato poskrbeti sami. Slovenske kmetije so večkrat majhne kot velike, saj teren ne omogoča intenzivne predelave, vendar lahko zato stavijo na kakovost izdelkov pred njihovo količino. Mercator že desetletja prepoznava njihov pomen in širi domačo ponudbo na trgovskih policah v njihovi bližini. Seveda pa je pomembno, da njihovo vrhunskost prepoznajo tudi kupci.

Okus po naravi

Domače imamo res radi, saj je okus izdelkov, ki imajo kratke dobavne poti, preprosto boljši. Morda imajo domač jogurt, jabolčni sok ali mesnine … krajši rok uporabe, vendar so narejeni po receptih, ki so nam znani in zapisani v naših genih. Takšni izdelki načeloma niso obdelani s konzervansi, saj polno dozorijo, preden so obrani. Vsebujejo več vitaminov in mineralov in imajo neprimerno boljše hranilne vrednosti.

V liniji izdelkov Radi imamo domače je več kot 1.400 vrst lokalnih izdelkov v 259 Mercatorjevih trgovinah po vsej Sloveniji. FOTO: Mercator

Pomen samooskrbe

V času različnih ekonomskih in zdravstvenih kriz postaja pomen samooskrbe še večji, saj zagotavlja nemoteno oskrbo z osnovnimi živili. Tako smo neodvisni od zunanjih trgovcev in se zato lahko počutimo bolj varno tudi v spremenljivih okoliščinah. V Mercatorju sodelujejo s številnimi slovenskimi zadrugami in kmetijami, ki so s svojimi izdelki del blagovne znamke Radi imamo domače. Tako spodbujajo ohranjanje podeželja, zmanjšujejo onesnaževanje okolja zaradi dolgih transportnih poti in pomagajo ohranjati pomembna delovna mesta.

Radi imamo domače V liniji izdelkov Radi imamo domače je več kot 1.400 vrst lokalnih izdelkov v 259 Mercatorjevih trgovinah po vsej Sloveniji. Slovenija je majhna, vendar ima raznoliko podnebje, ki je pisano na kožo različnim panogam. Iz Prekmurja tako prihajajo sadni sokovi iz najboljših sort jabolk, mlečni izdelki so doma na Tolminskem, mangulice se divje pasejo na pašnikih v okolici Sevnice, oljčno olje se dimi v mediteranskem podnebju … Podprimo torej slovensko podeželje in uživajmo v boljši hrani.

Naročnik oglasne vsebine je Mercator