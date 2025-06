Darwin se je motil, ptice izumirajo 25-krat hitreje

V nadaljevanju preberite:

Med letoma 1992 in 2022 se je po podatkih evropske agencije za okolje (EEA) indeks 168 navadnih ptic v državah EU znižal za 14 odstotkov, pri čemer je bil upad največji, kar 40-odstoten, pri navadnih pticah kmetijske krajine. Indeks njihovih gozdnih »vrstnic« se je v istem obdobju znižal za tri odstotke. Naj se EU še tako trudi s cilji, da bi do leta 2030 ponovno vzpostavila biotsko raznovrstnost, ti ostajajo na papirju. In izginjajoče ptičje populacije so najmočnejši dokaz za to.

Populacije 168 pogostih ptic v 26 državah EU se nezadržno redčijo. Bolj ko človek intenzivira kmetijstvo, več pesticidov in gnojil ko uporablja, manj je ptic, ki si ne opomorejo tudi iz drugih razlogov, za katerimi pa je posredno spet – človek. Med te razloge EEA prišteva spremembo rabe zemljišč in s tem povezano izginjanje oziroma degradacijo habitatov, razdrobljenost in izgubo krajinskih značilnosti, intenzivno gospodarjenje z gozdovi, urbanizacijo, podnebne spremembe, vse večjo konkurenco za zemljišča za proizvodnjo obnovljive energije in biogoriv ter nezakonit lov.