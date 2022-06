Deset navad, ki vam bodo izboljšale življenjski slog

Ne obstaja samo ena smer na poti do bolj zdravega življenjskega sloga. Do končnega cilja vas vodi najmanj deset poti, ki bodo nedvomno poživile vaš vsakdan in vam dokazale, da je lahko zdravo hkrati tudi izjemno zabavno. Preverite, s katerimi novimi navadami boste zelo hitro izboljšali svoj življenjski slog in kje poiskati vodič, ki vam bo ob tem dodal nov zagon.

Redno gibanje: poiščite dejavnost, ki vam je najbolj pisana na kožo in ob kateri boste postopoma tudi najbolj uživali. Učinki redne vadbe so številni – celovita krepitev telesa, vadba pa je tudi odlično orodje proti stresu in nespečnosti. Uravnotežena prehrana: naj bodo vaši jedilniki skrbno načrtovani in obogateni s svežo zelenjavo, sadjem, belim mesom in ribami. Izogibajte se sladkorjem, beli moki in mastni hrani. Dovolj spanja: Ne zanemarite moč dobrega spanca, zato izboljšajte svojo spalno rutino. Vaš cilj naj bo najmanj 8 ur kakovostnega spanja na noč. Smejte se: smeh je pol zdravja, kar potrjujejo tudi strokovnjaki, ki so dokazali, da s smehom zmanjšujemo stres, izboljšamo imunski sistem in ne nazadnje tudi nekoliko natreniramo obrazne mišice. Vstanite zgodaj: izkoristite jutranjo spokojnost za kakšno novo sproščujočo dejavnost, s katero boste dan premagali z nasmehom in manjšim stresom – meditirajte, telovadite, uživajte v zdravem zajtrku … Prenehajte kaditi in se odpovejte slabim navadam: preden se boste popolnoma osredotočili na nove in koristne življenjske rutine, morate ukiniti tiste, ki vam najbolj škodujejo. Ne pozabite na telovadbo možganov: pišite, berite, rešujte križanke ali se vpišite na kakšen izobraževalni tečaj. Možgane lahko poživite tudi z ustrezno hrano, obogateno z minerali, vitamini in OMEGA-3 maščobami. Prijavite se na preventivne preglede: po 40. letu je pomembno, da redno preverjate, v kakšni kondiciji je vaše telo. Izberite pravo družbo: ne potrebujete 100 »prijateljev«, ampak le peščico tistih, s katerimi se dobro počutite in vas polnijo z energijo. Sprostite se: zaradi sodobnega tempa se moramo zavestno potruditi in poiskati načine, kako zmanjšati vsakodnevni stres. Poiščite svoj izhod v sili in se aktivno posvetite tistim dejavnostim, ki vam najbolj koristijo in vas sproščajo.

FOTO: Shutterstock

Da bo pot še lažja - spoznajte Generali ZAME

Spoznajte novi Generali Program prednosti ZAME, ki je namenjen vsem tistim, ki prisegate na zdrav življenjski slog in iščete nove ideje, kako izboljšati svojo dnevno rutino. Je popoln vodič, ki vas bo usmerjal s koristnimi nasveti in ugodnostmi, s katerimi bo doseganje vaših ciljev še lažje.

Gre pravzaprav za novo virtualno stičišče, ki združuje vse rekreativce, ki iščete športne izzive, in tiste, ki iščete recepte za zdrav način prehranjevanja. V njem najdete številne ugodnosti za šport in prosti čas, dom, zdravje, varčevanje in zavarovanje ter turizem, pa tudi najnovejše ponudbe za številna doživetja za vso družino – od ugodnejšega oddiha v termah do nepozabnega obiska različnih parkov in številnih drugih ugodnosti.

FOTO: Shutterstock

Včlanite se brezplačno

V Generali Program prednosti ZAME se lahko brezplačno včlanite na dva načina: prek spletne strani www.generali-zame.si in brezplačne mobilne aplikacije Generali ZAME, ki je na voljo v trgovinah App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google play (uporabniki Android). Z aplikacijo Generali ZAME boste dobili še dodatno motivacijo za izboljšanje življenjskega sloga – virtualnega osebnega trenerja, ki vas bo spodbujal k doseganju osebnih ciljev.

S članstvom v Generali Program prednosti ZAME boste takoj dobili dostop do številnih zanimivih vsebin za zdrav vsakdan in začeli koristiti posebne ponudbe s področja zdravja, športnih aktivnosti in sprostitve. Če ste stranka zavarovalnice Generali, boste lahko koristili še dodatne prednosti, posebne finančne ugodnosti ter zavarovalne popuste do 30 %, s katerimi boste za svoj denar pridobili največ.

Spoznajte glavne prednosti Generali Programa prednosti ZAME 1. BREZPLAČNO ČLANSTVO ZA VSE: Ne glede na to, ali je član stranka zavarovalnice Generali ali ne, je članstvo brezplačno. 2. BREZPLAČNA APLIKACIJA ZA SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJA: Na podlagi vaših parametrov vas bo aplikacija na mobilnem telefonu prek izzivov spodbujala k aktivnemu življenju 3. Z ZDRAVIM ŽIVLJENJEM DO UGODNOSTI IN NAGRAD: Ob izpolnjenih izzivih za zdravo življenje prejmejo člani Migi točke in so tako nagrajeni z občasnimi nagradami in popusti. 4. UGODNEJŠE VSTOPNICE IN NAKUPI STORITEV: s številnimi ugodnostmi boste člani še lažje uresničili svoje cilje. Čakajo vas številni popusti in ugodnosti za športne vadbe, preventivne zdravstvene preglede, nego telesa, nakup pripomočkov in še veliko več. 5. VIŠJI POPUST ZA ZVESTE STRANKE: Dolgoletnim strankam, ki zavarovalnici Generali zaupajo svoja zavarovanja, bodo ponudili kar do 30-odstotni lojalnostni popust. 7. JASEN IN POŠTEN NAČIN VIŠINE POPUSTA: Vsak član bo s svojim načinom življenja in sklenjenimi zavarovanji zbiral Generali točke. Več točk pomeni višji popust in več ugodnosti. Postanite član programa Generali ZAME

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali