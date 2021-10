Dipsi – omake, ki dišijo po domačem

Ne glede na to, ali gre za slovesno prireditev ali preprost obisk prijatelja, miza, obložena s slastnimi prigrizki, je neizbežna. Izbira hrane se od priložnosti do priložnosti razlikuje, zagotovo pa velja, da se vse bolj nagibamo k jedem, ki dišijo po domačem. Val navdušenja nad lokalnimi dobrotami sta ujeli tudi mladi podjetnici Tjaša Miketič in Tajda Krevh, ki sta del letošnje 6. sezone projekta Štartaj Slovenija.

FOTO: Aljoša Rebolj

Od študentske naloge do poslovnega načrta

Tjaša in Tajda sta se spoznali po srečnem naključju, ki ju je kmalu povezal v skupno podjetniško zgodbo. Njuni poti sta se prekrižali na študentskem “start-up” vikendu, ki ga je Ekonomska fakulteta organizirala v sodelovanju z Naravoslovnotehnično fakulteto ter Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Študentki, ki sta se sicer na izobraževanje prijavili z ločenimi poslovnimi idejami, sta staknili glavi in rodila se je zamisel o naravnih dip-omakah, kakršnih slovenski trg še ne pozna.

Mladi podjetnici sta med korona izolacijo sestankovali na daljavo, iskali kakovostne sestavine in razvijali okusne recepte. Povezali sta se tudi z Luigijem Peterllo, podjetnikom 4. sezone Štartaj Slovenija in ustanoviteljem znamke Alla Luigi, ki je postal proizvajalec njunih novih omak. Vse je šlo kot po maslu in samo leto dni po njunem prvem srečanju sta Tjaša in Tajda s pomočjo projekta Štartaj Slovenija na police trgovin Spar že postavili svoje prve omake za pomakanje Dipsi.

FOTO: Aljoša Rebolj

Prve naravne slovenske dip-omake

Omake za pomakanje Dipsi so popolnoma naravne. Tjaša in Tajda prihajata iz družin, kjer so sami pridelovali domačo zelenjavo in ozimnico, zato tudi njune omake ne vsebujejo nobenih skritih primesi. Sestavljajo jih zelenjava, jabolčni kis, začimbe in druge naravne sestavine ter so brez umetnih dodatkov, barvil ali ojačevalcev okusa. Odlikuje jih pristen okus s pridihom domačnosti – kot bi jih sami pripravili doma.

Na voljo so v dveh okusih. Sladko-kisla omaka Dipsi vas bo navdušila s svojim kontrastnim okusom, ki ga ustvarja pisana mešanica sladkega ananasa, paradižnika in jabolčnega kisa. Dipsi BBQ omaka pa bo vaše brbončice pobožala z nezamenljivo medeno aromo.

FOTO: Aljoša Rebolj

Omake so odlične sopotnice slanih prigrizkov, uporabite pa jih lahko tudi pri pripravi najrazličnejših jedi. Ponudite jih svojim prijateljem, ko naslednjič pridejo na obisk, in zagotovo si bodo zadovoljno obliznili prste.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija