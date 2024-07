»Letošnje poletje je pasje. Vročine so hujše in dolgotrajnejše. Ohladitev skoraj ni. Pred vročino smo kakor brez pravega orožja. Vsa Jugoslavija je žrtev te pasje pripeke in bolj kakor kdajkoli doslej je tu vprašanje: Kako naj se branimo?« Stavki, ki bi jih lahko zapisali lani, včeraj ali pa jutri, a so bili objavljeni v časopisu Tovariš daljnega leta 1970. Se torej ni nič spremenilo?

Ko je bil originalni Robbov vodnjak še na Mestnem trgu, so se mimoidoči hladili s »Savo, Ljubljanico in Krko«. FOTO: Srđan Živulović

Medtem ko so pred desetletji pisali o življenju »pri tridesetih stopinjah v senci«, so danes temperaturni razponi veliko večji. Še vedno pa vsak skuša ubežati pred temi nesrečnimi vročinskimi stopinjami, kakor pač zna in more: z umikom v lenobno otopelost, v vodo, v senco gozdov, hribe, stare hiše z debelimi zidovi ali pa – preprosto v gostilno.

Sladoledna osvežitev (julij 1976) FOTO: Bogo Čerin

Za Slovence je menda nekoč veljalo pravilo, da bolj kot kopališča proti vročini pomaga prijeten senčnat gostilniški vrt, »čeprav so posledice takšnega bežanja pred sončnimi žarki pogosto precej nepredvidljive«, kot smo pred več desetletji pisali v Delu. Danes lahko dodamo, da tudi še tako senčnat vrt sredi dneva ni dovolj.

Julijska vročina leta 1983, ki nikakor ni popustila, je Ljubljančane pripeljala do fontane v Plavi laguni za Bežigradom. FOTO: Dragan Arrigler

Dober dan, vročina in voda, je tako poletna mantra od vedno. Tudi julija leta 1979 je bilo po Sloveniji izredno vroče, jasno in precej soparno, le v gorskem svetu se je rahlo pooblačilo. Ob 13. uri so v Ljubljani namerili 30 stopinj, za stopinjo manj toplo je bilo v Mariboru, Novem mestu in Kočevju ter Slovenj Gradcu, v Planici in na Jezerskem pa se živo srebro ni dvignilo nad 26 stopinj.

Ko je vročina, je tudi Ljubljanica dobra (2012). FOTO Leon Vidic

Leta 1998 so pisali o poletnih rekordih po vsem svetu, tako da naj bi strokovnjaki ameriške nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) zaznamovali leto kot najbolj vroče v 20. stoletju, prav tako so se začele vroče razprave o vzrokih in posledicah visokih temperatur, pa tudi o tem, ali je pojav realen. Sredi julija 2010 so naši vremenoslovci napovedali, da se bo temperatura dvignila na 37 stopinj Celzija in vztrajala vsaj deset dni; v Nemčiji, na Poljskem in Madžarskem pa so razglasili celo rdeči alarm.

V vodnjaku pri Zlati ladjici leta 2000 FOTO: Marko Feist

»V prihodnjih 50 letih v Sloveniji lahko z veliko gotovostjo pričakujemo dvig povprečne letne temperature zraka za 1 do 4 stopinje Celzija,« je pred dobrimi petnajstimi leti v Delu zapisala klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj. In zdi se, da smo že tam. Danes bo sončno in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 22, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

