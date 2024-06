Družinske zadeve Marion Maréchal in »vrnitev v krdelo«

Frakcija evropskega parlamenta, v kateri so poslanci italijanske premierke Giorgie Meloni, je napovedala enajst novih članov, s tem je prehitela skupino liberalcev, v kateri prevladujejo poslanci francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Med njenimi novimi člani je pet članov iz romunske desničarske stranke AUR in Marion Maréchal (34 let), nečakinja Marine Le Pen, ki je z več drugimi novimi poslanci zapustila francosko stranko Reconquête ​Érica Zemmourja.

Jabolko spora je bilo iskanje zavezništva s stranko Nacionalni zbor (Rassemblement National), ki jo vodi Jordan Bardella. Zemmourjevi stranki je na volitvah uspelo dobiti 5,5 odstotka glasov in pet poslancev v evropskem parlamentu, njen voditelj pa si je prizadeval za poenotenje desnice. Nalogo pogajanj z Nacionalnim zborom je zaupal Marion Maréchal, ki je bila na volitvah 9. junija njegova vodilna kandidatka. Vendar novoizvoljena poslanka ni dosegla dogovora in je Zemmourja obtožila, da ima prevelike zahteve, obenem je napovedala, da bo podprla združene kandidate Nacionalnega zbora in Republikanske stranke. Izjava je sprožila gnev voditelja, zato jo je izključil iz stranke.

Marion Maréchal bo zato na prihodnjih parlamentarnih volitvah v Franciji podprla Nacionalni zbor. Gre za vrnitev v družino, saj je po materi vnukinja Jean-Marie Le Pena, ustanovitelja Nacionalne fronte. Marion je bila članica FN (to je ime Nacionalnega zbora do leta 2018), s katero je bila leta 2012 izvoljena v parlament – z 22 leti je postala najmlajša predstavnica v zgodovini republikanske Francije. Vendar se je postopoma oddaljila od politike in leta 2017 iz nje tudi izstopila. Dve leti pozneje pa je skupaj z Éricom Zemmourjem ustanovila politični subjekt, ki naj bi zbližal golistično desnico in se združil z Nacionalno fronto. Leta 2022 je postala podpredsednica stranke Reconquête.

»To je svetovni rekord izdaje,« je aktualno odločitev Maréchalove komentiral Zemmour. »Jaz sem bil tisti, ki sem jo določil za vodilno kandidatko na evropskih volitvah. Prejela je veliko donacij od borcev Reconquête, ki jih je s svojo izbiro izdala.« »Vrnitev Marion Maréchal v krdelo«, kot jo je poimenoval Zemmour, bo verjetno zelo otežila volilno kampanjo njegove stranke. Da bi ji uspelo izvoliti svoje kandidate v narodno skupščino, mora zmagati v enomandatnih volilnih okrajih in dobiti absolutno večino v prvem krogu ali relativno večino v drugem krogu. To je nadvse težka naloga, če upoštevamo, da na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2022 v prvem krogu ni dobil nobenega poslanca.