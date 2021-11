Drama je – to je ime letošnje sezone Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, s katerim je opisan duh časa, ki ga umetnost s svojo tankočutnostjo in občutljivostjo zaznava in odseva.

Osrednje slovensko gledališče biva v stavbi, ki je bila že od vsega začetka namenjena umetnosti. Prvi dogodek v tej stavbi se je odvil 4. oktobra 1911, ko je bilo z Wagnerjevim Kaisermarschem in predstavo Habsburg barona Alfreda Bergerja odprto Jubilejno gledališče cesarja Franca Jožefa ali Nemško gledališče v Ljubljani. Po prvi svetovni vojni se je gledališče preimenovalo v Narodno gledališče v Ljubljani, prva predstava v slovenskem jeziku pa je bila drama Josipa Jurčiča in Frana Levstika Tugomer.

Od prve predstave je tako letos minilo 110 let in vse glasnejši so kriki po prenovi zidov hrama kulture, ki so jih še dodatno omajali nevarni dogodki ob letošnji septembrski ujmi. Želje po prenovi dotrajane stavbe SNG Drama Ljubljana so se začele uresničevati leta 2014, ko je ministrstvo za kulturo podalo nova navodila za prenovo. A če bi zadeve tekle gladko, ne bi bilo v tem nič dramatičnega. Tako pa je danes v Drami (in v svetu) drama.

Beseda drama v SSKJ2 na portalu Fran.

Prvi pomen besede drama je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 razložen kot 'literarno delo v obliki dialogov', z označevalnikom literarno pa kot 'gledališka igra resne vsebine'; drugi pomen je 'poslopje (osrednjega) dramskega gledališča', tretji pa 'pretresljiv, žalosten, tragičen dogodek'. Gledališki terminološki slovar nas seznani s tem, da se pred nami lahko dogaja kar 71 vrst drame: angažirana, biblična, biografska, eksperimentalna, epska, glasbena, mistična, naturalistična, romantična, šolska, viteška … drama.

Beseda drama je bila v slovenski jezik prevzeta prek nem. Drama iz poznolatinske besede drāma, ta pa iz gr. drãma v pomenu 'gledališka igra' – beseda drãma je tako izpeljana iz glagola drā´ō, ki pomeni 'delam, delujem, učinkujem'. Kot kaže, je v življenju res pomembno, da vsak opravi svoje delo, saj lahko življenje le tako gladko teče v svetlo prihodnost. In čeprav se zdi, da je posamezniku v današnjem svetu odvzeta moč odločanja o kvaliteti lastnega življenja, ni tako – scenarij za lastno dramo, komedijo ali harmonijo še vedno piše vsak sam zase.

—

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mojca Kumin Horvat.