Elton John: Legalizacija konoplje velika napaka

Legendarni glasbenik Elton John, ki ga je Time v četrtek razglasil za ikono leta 2024, je v pogovoru za omenjeno revijo med drugim odkrito spregovoril o nasprotovanju legalizaciji konoplje ter izrazil globoko obžalovanje zaradi takšne odločitve v določenih predelih Združenih držav in Kanade. »Še vedno trdim, da je zasvojljiva,« je dejal 77-letni glasbenik. »Vodi v druge odvisnosti. In ko si zadet – tudi sam sem bil nekoč –, ne razmišljaš normalno.«

Angleški glasbenik se je dolga leta boril z odvisnostjo, zdaj pa pomaga tudi drugim glasbenikom pri premagovanju težav zaradi zasvojenosti, je povzel CNN. Med drugim je bil mentor Eminemu, pomagati pa je želel tudi zdaj že osem let pokojnemu članu skupine Wham! Georgeu Michaelu.

»Legalizacija konoplje v ZDA in Kanadi je ena največjih napak vseh časov,« je poudaril Elton John, ki še vedno obžaluje, da ni mogel pomagati Georgeu Michaelu pri njegovem boju z odvisnostjo. »Težko je nekomu povedati, da se obnaša kot kreten, in težko je to tudi slišati,« se spominja britanski glasbenik. »Sčasoma sem si vendarle priznal, da sem se tudi jaz obnašal kot kreten.«

Dolgoletni prijatelj in sopisec glasbenih besedil Bernie Taupin je o nekdanji odvisnosti Eltona Johna dejal: »Strašno me je skrbelo zanj. Bilo je grozljivo.«

»Ko si zasvojen, sprejemaš slabe odločitve,« je opozoril Elton John. »Tako sem si želel biti ljubljen, da sem jemal 'talce ljubezni'. Spoznal sem nekoga, ki mi je postal všeč, in s to osebo sem ostal tri ali štiri mesece. Kasneje, so mi to zamerili, saj jim brez mene v življenju ni ostalo ničesar. Grozno mi je, ko pomislim, koliko ljudi sem najbrž prizadel.«

Elton John, ki je letos poleti zaradi očesnega vnetja skoraj popolnoma oslepel, še vedno ostaja aktiven na glasbeni sceni, čeprav bo njegovo okrevanje dolgotrajno.