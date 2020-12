Epidemija neverjetnega besedotvorja

i Slovenske besede leta 2019 podnebje

2018 čebela

2017 evropski prvaki

2016 begunec

Beseda cepivo je prav gotovo zaznamovala leto, ki se izteka, in bo najbrž tudi tistega, ki prihaja. FOTO: Lindsey Parnaby/AFP

Posebna omemba wuhobranu

Na glasovanju se je upravičeno znašla tudi nova beseda šolotožje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Besede leta po svetu

Čeprav bi letošnje leto najraje kar izbrisali, vendarle prehaja v novo, ko bomo med drugim lahko izbrali besedo, ki je zaznamovala to neposrečeno letnico 2020. Na seznamu, ki so ga sestavili člani strokovne komisije ZRC SAZU, je enajst finalistk, o zmagovalki bo odločilo spletno glasovanje, ki se bo začelo 4. januarja. Novo slovensko besedo leta nam bo prinesel 11. januar 2021.»Utopično bi si bilo predstavljati, da bo leto, v katerem smo vsi postali ljubiteljski epidemiologi, dalo na izbiro besedje, ki se ne bo tikalo teme, ki se na nas zgrinja kot nočna mora, iz katere se ne moremo zbuditi,« so na ZRC SAZU naznanili dokončno odločitev o finalistkah, izbranih izmed 300 do 400 predlogov.Nič nenavadnega torej, da se je med njimi znašla beseda neleto, skupaj z drugimi, ki nam padejo na pamet, ko razmišljamo, kaj vse je v teh nenavadnih mesecih krojilo naš vsakdan. Skoraj vsi predlogi so bili vsaj posredno povezani z novim koronavirusom, bodisi z boleznijo in zdravljenjem, bodisi s posledicami, ki so prinesle zaprtje javnega življenja in druge ukrepe, in navsezadnje s politično situacijo.Besede, o katerih bomo lahko glasovali, so: cepivo, karantena, kolesarjenje, neleto, mehurček, pozitiven, predihovalnik, rahljanje, šolotožje, zoom in 14 dni.Ena od finalistk je beseda leta časopisa Delo, ki jo bomo razkrili 7. januarja, ob razglasitvi Delove osebnosti leta (glasovanje se je že začelo v ponedeljek in bo trajalo do 27. decembra), zato ostaja skrita med naštetimi. Partner akcije je tudi portal MMC RTV.V slogu letošnjega leta je potekal tudi izbor finalistov: na daljavo, po zoomu, kakor je opisalaz ZRC SAZU, ena od članic strokovne komisije, ki so jo sestavljali šeinz ZRC SAZU. »Med pogovorom smo se veliko muzali in nekajkrat tudi odkrito nasmejali, saj smo si morali priznati, da je pandemija in z njo povezana (samo)osama v nekaterih ljudeh zbudila neverjeten čut za besedotvorje in smisel za humor.«Med novimi besedami so posebno omembo namenili wuhobranu, »majhnemu in koristnemu pripomočku, ki poskrbi, da trakci maske ne ožulijo ušes tistih, ki jih maska vsak dan spremlja pri delu – recimo zdravstvenih delavcev.« Komisijo je še posebej navdušilo, da so wuhobrani delo prostovoljcev oziroma domačih mojstrov. Predlogi za nove besede, za katerimi zlasti zavzeto preži Simona Klemenčič, so, denimo, tudi aseslišmo (ki nadomešča dober dan), domostranstvo (iz dom in onostranstvo; biti doma v karanteni oziroma samoizolaciji), istočolnost (biti v istem čolnu), koronág (biti brez maske v času epidemije koronavirusa), koronjak (korenjak, ki je prebolel okužbo), miklavžiček (varčna različica dveh dobrih mož v enem) in podobno.Na ZRC SAZU kot vsako leto vse pesnice in pesnike vabijo, da se preizkusijo v kovanju stihov, ki bodo vključevali vse besede s seznama finalistk. Najboljšo pesem bodo razglasili hkrati z besedo in kretnjo leta, katere izbor poteka pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.Pri ameriškem slovarju Merriam-Webster in spletnem Dictionary.com so se strinjali, to je pandemija (pandemic), podobno so se odločili v združenju za nemški jezik in izbrali besedno zvezo pandemija korone (Corona-Pandemie), pri angleških slovarjih Collins so izbrali zaprtje javnega življenja (lockdown) , pri Oxfordu pa so ugotovili, da je letošnje leto tako drugačno in tako preobilno z dogodki, da ga ni mogoče strniti v eno samo besedo, zato izbirajo besede leta oziroma besede leta brez primere. »Nisem še doživel leta, ki bi imelo takšen vpliv na jezik, kot ga ima letošnje. Ekipa Oxforda je identificirala na stotine pomembnih novih besed in uporab,« je za BBC povedal Casper Grathwohl, predsednik Oxford Dictionaries. V letu 2020 so tako, kot je dodal, brez besed.Bolj konkretni so bili bralci Guardiana, ki so v anketi iztekajoče se leto opisali kot – sranje (shit). Druga najvišje kotirajoča beseda je še manj primerna za objavo v osrednjem slovenskem časniku ter se začenja s f. Bralce so pri britanskem časniku pozvali k opisu, kakšno bo, če bi ga lahko strnili v eno samo besedo, leto 2021. Izstopal je odgovor boljše (better).