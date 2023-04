Fergie bo kronanje spremljala po televiziji – s sendvičem v roki

Britanski kralj Karel III. na kronanje ni povabil svoje nekdanje svakinje Sarah Ferguson, bolj znane pod imenom Fergie, oziroma vojvodinje Yorške, nekdanje žene svojega mlajšega brata Andrewa. Ločila sta se leta 1996, a kljub temu še vedno živita skupaj v dvorcu Windsor Royal Lodge. Po smrti kraljice si delita celo skrbništvo dveh corgijev.

Tudi za princa Andrewa ni znano, kakšna bo njegova vloga na kronanju. Po tem, ko je lani po obtožbah o spolnem napadu dosegel poravnavo z Virginio Giuffre, vseeno ostaja razrešen častnih vojaških nazivov in brez aktivne vloge v kraljevi družini.

Na kronanje v Westminstrsko opatijo je po pisanju BBC povabljenih več kot kot 2000 gostov. Navzoči bodo visoki člani kraljeve družine in politiki, poleg 450 predstavnikov dobrodelnih organizacij in skupnosti ter mednarodnih osebnosti, kot so francoski predsednik Emmanuel Macron, prva dama ZDA Jill Biden in japonski prestolonaslednik Akišino.

V sramoto kraljevi družini

Kraljevi komentator Tom Bower je za MailOnline povedal, da je Sarah izločena zaradi svojega preteklega ravnanja, in dodal, da bi njena navzočnost izzvala kritične komentarje, ki jih kralj Karel III. v tem času ne potrebuje. Tudi drugi strokovnjak za britanski dvor Richard Fitzwilliams je pohvalil modro kraljevo odločitev, saj je bila Fergie mnoga leta v sramoto kraljevi družini.

Najprej so svet obkrožile njene žgečkljive fotografije ob bazenu in ob prisotnosti ljubimca, potem pa je leta 2010 poskušala unovčiti svoje stike z bivšim možem. Za pol milijona evrov je novinarju pod krinko obljubila stik z njim. Tudi sicer slovi po tem, da je nenehno v finančnih težavah.

Vojvodinja v zadnjem času piše tudi knjige, najnovejša z naslovom A Most Intriguing Lady (Zelo zanimiva dama), ki je pravkar izšla, se dobro prodaja. Njen prvenec, zgodovinska romanca Her Heart for a Compass (Njeno srce za kompas) se je predlanskim uvrstila celo na lestvico najbolje prodajanih knjig v Veliki Britaniji.

Fergie je pred tedni nastopila v televizijski oddaji Loose Women na ITV in povedala, da ne pričakuje vabila na kronanje. »Privoščila si bom čaj in sendvič s piščancem, kronanje pa gledala po televiziji. Komentatorji so vedno dobri. Ne pozabite, konec koncev sem ločena.«