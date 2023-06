Fergie operirali zaradi raka dojke

Že desetletja ena najbolj razvpitih članic britanske kraljeve družine Sarah Ferguson, javno najbolj znana kot Fergie, se je v nedeljo vrnila iz bolnišnice. Na zasebni londonski kliniki, kjer pogosto zdravijo tudi druge člane kraljeve družine, so ji namreč zdravniki na rednem rutinskem pregledu dojk odkrili raka v zgodnji fazi in ji svetovali takojšnjo operacijo.

Vojvodinja yorška je tik pred mastektomijo svoje občutke in misli, ki so jo obšle po šokantni novici o bolezni, strnila v podkastu Tea Talks. Tega od aprila letos pripravljata s soimenjakinjo, prijateljico in podjetnico Sarah Thomson. V aktualni epizodi je triinšestdesetletna britanska zvezdnica, tudi mama štiriintridesetletne princese Beatrice in leto mlajše princese Eugenie ter babica treh vnukov poudarila: »Želim si, da vsak, ki posluša ta podkast, odide na pregled.«

Simptomov in težav ni imela

Pojasnila je, da se ji zdi udeležba na presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka zdaj še posebej nujna tudi zato, ker sama prej ni imela nobenih simptomov ali zdravstvenih težav. Vse skupaj sprejema kot darilo, da lahko spremeni svoje življenje, se posveti sebi ter hkrati ne poskuša več popravljati drugih in se začne jemati bolj resno. Po operaciji okreva v krogu družine.

Kljub temu da sta z nekdanjim možem princem Andrewom uradno ločena že od leta 2006, živita na istem posestvu Royal Lodge. Še vedno mu stoji ob strani in ga brani, četudi se je že pred časom znašel sredi resnih obtožb in namigov zaradi prijateljevanja z zloglasnim pokojnim ameriškim milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom v zvezi s spolnimi zlorabami mladoletnih oseb. Kar zadeva omenjeno afero, zagotovo ne more biti nepristranska, saj je priznala, da ji je Epstein leta 2011 pomagal preprečiti bankrot, ko je odkupil nekaj njenih dolgov.