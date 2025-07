Avtentične počitnice: tradicionalni romski voz v sadovnjaku

Razkošno taborjenje ali glamping (mešanica angleških besed glamorous in camping) je vrsta turistične nastanitve, pri kateri obiskovalec tabori v dobro opremljenem in vnaprej postavljenem šotoru ali v luksuzni premični hišici. Da bi ponudniki privabili več turistov in ostali konkurenčni, tovrstna prenočišča postajajo vse bolj nenavadna.

Klasične razkošne hišice so ponekod po svetu zamenjali prenovljeni vojaški kamioni in stari avtomobili, miniaturni leseni gradovi in hišice na drevesu, drugje pa ponujajo tudi tematski glamping, na primer, Klobučarjeva čajanka iz Alice v Čudežni deželi ali Hobitova luknja iz J. R. R. Tolkienovih knjižnih uspešnic.

Nočitev pod jablanam

Ena takšnih nastanitev že drugi mesec deluje v Gornjem Gradu ob izlivu Šokatnice v Dreto. Apartma in glamping Tlaka, ki sta del domačije Maechtig, ponuja bivanje v tradicionalnih romskih vozovih. Prostor je bil nekoč kmetija, ta pa je bila v lasti staršev Gorazda Tratnika. »Tast je rad pripovedoval zabavne zgodbe o 'ciganu Pavletu', od tod tudi izhaja ideja za vozove,« je za Delo povedala arhitektka Jana Špendl. Turistično nastanitev vodi njen sin Vid Tratnik, a je pri snovanju pomagala celotna družina. Pri oblikovanju prostora in okolice so se oprli na minimalizem, večino predmetov, vključno z vozovi, pa so niso izdelali na novo, temveč obnovili, saj so želeli ohraniti tudi ekološko noto.

Glamping združuje bližino narave in udobje nastanitve, ki jo tradicionalno taborjenje ne ponuja. FOTO: Apartmaji in glamping Tlaka/Booking.com

Da bi turistom ponudili nekaj več, so se Tratnikovi odločili za glamping v obliki štirih vozov, ki se nahajajo v sadovnjaku posestva. Turisti se ob obisku tujih držav pogosto raje odločijo za edinstvene in avtentične nastanitve, predvsem na podeželju, kot za klasične sobe in apartmaje, je še dejala Špendlova in dodala, da jih pri turizmu podpira tudi občina. Kljub temu da je glamping pri Tratnikovih novost, je pri njih prenočilo kar nekaj obiskovalcev, med njimi tudi Čehi, Nemci in Italijani.

Pri glampingu ne gre le za udobno bivanje v neposredni bližini narave, saj vse večji pomen dobivajo razkošni dodatki, ki so vključeni v nastanitev, na primer bazeni, savne in masaže, pa tudi kulinarična doživetja. Ker je turistov vse več, je naraslo tudi število ponudnikov, ki pa se med sabo razlikujejo po stopnji edinstvenosti izkušnje, naj bo še tako nenavadna.