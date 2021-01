Gradbeno podjetje iz leta 578, restavracija iz 803

Najstarejša podjetja v Evropi.INFOGRAFIKA: Delo

Hrana in pijača pred financami

Najstarejše družinsko podjetje

Podjetja, ki jih je povozil čas Tehnološki informacijski velikani Google, Apple, Amazon ali Microsoft ne spadajo ravno med novince in tudi ne med staroste delujočih podjetij. V zadnjem desetletju je poleg tega vzniknilo ogromno start-up podjetij, zato bo zanimivo opazovati, koliko časa se bodo na trgu obdržali njihovi izdelki. Na drugi strani so podjetja, ob katerih smo odraščali, a ker je njihovo dejavnost povozil čas, so izginila, pa čeprav se nam zdi, da so bila vedno del našega sveta. Se spomnite nekdanjih slovenskih paradnih konjev, kot smo jim radi rekli? Litostroj, Aero, Saturnus, TAM Maribor, Mura, Planika, Peko, Tovarna nogavic Polzela so le nekateri od njih.

V časih, ko povprečno podjetje preživi le dve desetletji, je presenetljivo vedeti, da so tudi taka, ki imajo za seboj že več stoletij, renesanso, industrijsko in francosko revolucijo in še vedno utirajo svojo pot. Podjetniški svet je neusmiljen, zato je vsako podjet­je, ki mu uspe preživeti več kot sto let, dokazalo izjemno sposobnost prilagajanja, razvoja in spopadanja s težavami na trgu v različnih družbenopolitičnih in gospodarskih ureditvah. Zanimivo bo spremljati, kako bo na obstoj najstarejših podjetij na svetu vplivala pandemija koronavirusa, ki je podjetništvo pahnila v razburkane in negotove čase.BusinessFinancing.co.uk, sredi leta 2019 ustanovljen neodvisni britanski založnik spletnih strani za financiranje raziskav, je pred letom dni objavil zanimiv kartografski prikaz najstarejših še delujočih podjetij po svetu. Želeli so izvedeti, katera so prestala preizkus časa in katera so najstarejša v posamez­ni državi. Na seznam so vključili tako zasebna kot državna.Azija je dom najstarejšega še delujočega podjetja na svetu, japonskega gradbenega podjetja Kongo Gumi iz Osake, ustanovljenega leta 578. Takratni vladar mesta Šotoku je gradnjo budističnega templja zaupal priznanemu graditelju templjev Šigemicuju Kongu, ki si gotovo ni upal niti pomisliti, da bo njegovo gradbeno podjetje obstajalo tudi v letu 2021. Od leta 2006 je Kongo Gumi eno od hčerinskih podjetij gradbenega konglomerata Takamatsu Construction Group, a mu je uspelo ohraniti dejavnost (gradnjo templjev), ki jo izvaja že skoraj 1500 let.Za najstarejše podjetje v Evropi velja restavracija St. Peter Stifts­keller v Salzburgu (Klet samostana svetega Petra) v Avstriji, ustanov­ljena v okviru benediktinskega samostana kot navadna samostanska jedilnica, njen izvor pa sega v leto 803. Tu so menda gostili cesarja Karla Velikega, salzburškega škofa Arna, obiskala pa sta jo menda tudi Krištof Kolumb in domačin Wolfgang Amadeus Mozart. To pa ni edino evropsko podjetje, ki deluje od 9. stoletja. V nemškem mestu Kröv so v mest­nem arhivu našli dokumente, ki potrjujejo, da je destilarna pri njih obstajala že leta 862, danes pa v vinograd­ništvu Staffelter Hof pridelujejo ekskluzivna vina.Najstarejši delujoči bar na Irskem (in menda na svetu) je prve goste sprejel leta 900 v mestu Athlone in je hkrati najstarejše podjetje v državi, prav tako za najstarejše štejejo pivovarna Affligem v Belgiji (1074), gostilna Gasthof Sternen v Švici (1230), pivovarne Brand na Nizozemskem (1340), Broumov (1348) na Češkem, Mou­sel v Luksemburgu (1511), Césu Alus v Latviji (1590), Gubernija v Litvi (1665), Apatinska pivovarna v Srbiji (1756), tradicionalna kavarna družine Forlidas v Grčiji (1785), v Bosni in Hercegovini Sarajevska pivara (1864) ter pivovarni Olivaria v Belorusiji (1864) in Ursus v Romuniji (1878).Na Danskem velja za najstarejše še delujoče podjetje Munke Mølle (Vodni mlin), ustanovljeno leta 1135 v mestu Odense, na Mad­žarskem pa v žganjarni družine Zwack v Budimpešti od leta 1790 zori Unicum, legendarni madžarski zeliščni liker, narejen po skrivni družinski recepturi. V Severni Makedoniji je najstarejša tobačna tovarna Tutunski kombinat Prilep (1873), v kateri na leto izdelajo sedem milijard cigaret.Z zemljevida lahko razberemo, da so na stari celini že od nekdaj užitek (hrana, pijača) in dejavnosti, ki to ponujajo, torej bari, gostilne, pomembnejši kot finančne skrbi. Najstarejša podjetja, povezana z denarjem in financami, so v posameznih državah naslednja: pariška kovnica denarja Monnaie de Paris (864), angleška kraljeva kovnica The Royal Mint (886) in Kremnica na Slovaškem (1328). Banke, ki v državah veljajo za najstarejša delujoča podjetja, so na Škotskem (Bank of Scotland, 1695), v Andori (Andbank, 1930), Liechtensteinu (Liechtensteinische Landesbank, 1861), na Malti (HSBC Bank Malta, 1882) in Cipru (Bank of Cyprus, 1899). Države, v katerih najdlje neprekinjeno delujejo pošte, so Portugalska (1520), Islandija (1776), Norveška (1647) in Črna gora (1841).V Italiji je najstarejše (družinsko) podjetje papeška talilnica Pontificia Fonderia Marinelli, ki od leta 1040 v mestu Agnone na jugu države izdeluje cerkvene zvonove, še dandanes pa uporablja staro ročno tehniko ulivanja. Za najstarejše podjetje na Hrvaškem velja Ladjedelnica Kraljevica, ki jo je leta 1729 zgradil Karel VI. in je menda najstarejša nepretrgoma delujoča ladjedelnica na svetu.Pri nas je najstarejša gostilna. Imenuje se Gastuž in od leta 1467 deluje v okviru zdaj muzejskega kompleksa Kartuzijanskega samostana Žiče, ki sega v leto 1160. Ob vhodu v Žičko kartuzijo, zunaj obzidja, so namreč menihi postavili hišo za samostanske goste oziroma gastuž, kot so ji takrat rekli. Nekdaj je bilo v pritličju gostišče, v nadstropju pa so imeli prenočišča za popotnike. Ker so jim točili samostansko vino, je bila hiša obenem gostilna. Prvi lastniki so bili do razpustitve samostana (leta 1782) žički kartuzijanci. Zapisov, da bi gostišče zatem prenehalo obratovati, ni. Gastuž, ki je poleg kartuzije ena najbolj obiskanih turističnih točk v občini Slovenske Konjice, še dandanes lačnim in žejnim ponuja svoje zavetje. V njem zadiši tudi po starih samostanskih jedeh.