Hernija diskusa – odpravite jo s fizioterapijo!

Ali vas mučijo bolečine v hrbtu, ki se širijo v noge, in iščete učinkovito rešitev? V tem članku bomo raziskali svet diskus hernije in razkrili, kako lahko fizioterapija odpravi vaše težave.

Kaj sploh je diskus hernija? Hernija diskusa je stanje, pri katerem notranji del medvretenčnega diska izstopi in pritiska na sosednje živčne strukture. Ti diski delujejo kot naravni blažilci med vretenci, omogočajo gibanje hrbtenice in enakomerno porazdelijo obremenitvene sile med vsakodnevnimi aktivnostmi.

Ali ste vedeli, da se hernija diskusa najpogosteje pojavi v predelu ledvene hrbtenice? Običajno nastane na višini L4-L5 ali L5-S1, nekoliko redkeje tudi v vratni hrbtenici, na ravni C5-C6 ali C6-C7.

Morda vas bo presenetilo, toda sodobno fizioterapevtsko zdravljenje je uspešno že pri več kot 90 odstotkih in je izredno zmanjšalo potrebo po operativnem posegu.

V kliniki za fizioterapijo Medicofit smo za vas pripravili celostni program zdravljenja, ki je prilagojen vsakemu posamezniku. Kako vas vodimo od diskus hernije do življenja brez bolečin, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Kateri so simptomi hernije diskusa

Običajno se diskus hernija pojavi zaradi degenerativnih sprememb ali akutnih poškodb diska. Notranji želatinast del diska (nucleus pulposus) izstopi skozi šibko točko v fibrozni plasti diska (anulus fibrosus) in s pritiskom na živčne korenine ali hrbtenjačo povzroča značilne simptome.

Glavni simptom, ki ga opazi več kot 90 odstotkov bolnikov, je bolečina. Ta se lahko pojavi lokalno v križu, širi se lahko iz hrbtenice do zadnjice in v nekaterih primerih seva navzdol po nogi, vse do prstov na stopalu – poznamo jo pod imenom išias.

Več kot polovica bolnikov pa doživlja tudi različne simptome okvare živčevja, kot so motnje gibanja, mravljinčenje in zmanjšana mišična moč.

Pomembno je razumeti, da se lahko hernija ledvene hrbtenice izraža z različnimi simptomi, vendar je z ustreznim prepoznavanjem in rehabilitacijo mogoče doseči olajšanje in izboljšanje funkcionalnosti.

Ali je operacija hernije diskusa vedno potrebna

V svetu bolečine v hrbtenici nam obširne raziskave in dobra praksa kažejo, da morda ni vedno treba posegati po skalpelu.

Hernija diskusa, ki je pogost vzrok za bolečine v hrbtenici, se danes uspešno rešuje s konservativnim pristopom. Znanost in izkušnje iz rehabilitacijske prakse v zadnjih letih vztrajno kažejo na izjemno učinkovitost konservativne rehabilitacije hernije diskusa v primerjavi z invazivnimi operativnimi posegi.

In kaj je ključ do uspeha? Individualizirano fizioterapevtsko zdravljenje in specialna vadba, prilagojena potrebam vsakega posameznika.

Kirurški poseg je priporočljiv predvsem v izjemnih primerih, ko se pojavijo hujše nevrološke motnje ali težave z inkontinenco blata in urina. Vendar pa raziskave jasno kažejo, da se hernija diskusa z ustreznim vadbenim pristopom pozdravi pri impresivnem deležu pacientov, in sicer v kar 90 odstotkih primerov.

Operacija diskus hernije je smiselna le, če konservativna rehabilitacija ne prinese želenih rezultatov, vendar se je treba zavedati, da pri vsakem posegu obstaja tveganje za operativne zaplete. Izbira fizioterapevtske rehabilitacije z vadbo je najpogostejša odločitev večine posameznikov, saj je učinkovit način zdravljenja, ki za vas ni nikakršno tveganje.

FOTO: Medicofit

Celostno zdravljenje hernije diskusa v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit združujemo najnovejše znanje, najsodobnejšo opremo in predanost vašemu zdravju. Naša ekipa strokovnjakov bo vaš zanesljivi partner na poti do boljšega počutja in življenja brez bolečin.

Ekipa strokovnjakov je za vas pripravila celostni program okrevanja, ki je v naši kliniki sestavljen iz štirih faz: diagnostični pregled, akutna fizioterapija, postakutna kineziologija in preventivna kinezioterapija. Kaj lahko pričakujete v vsaki fazi okrevanja, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Diagnostični pregled

Pri diagnostičnem pregledu, ki ga izvaja fizioterapevt diagnostik, se osredotočamo na natančno oceno vašega stanja in simptomov.

Gre za temeljit postopek, ki nam omogoča razumeti vaše potrebe in določiti najbolj učinkovit pristop k zdravljenju.

Celostni pregled hrbtenice : Najprej se opravi natančna inspekcija in palpacija hrbtenice, ki nam omogoča oceno morebitnih nepravilnosti.

: Najprej se opravi natančna inspekcija in palpacija hrbtenice, ki nam omogoča oceno morebitnih nepravilnosti. Gibljivost hrbtenice : Aktivno in pasivno preverjanje gibljivosti hrbtenice pomaga ugotoviti morebitne omejitve in težave pri gibanju.

: Aktivno in pasivno preverjanje gibljivosti hrbtenice pomaga ugotoviti morebitne omejitve in težave pri gibanju. Ocena mišičnega stanja : Fizioterapevt oceni mišično moč, vzdržljivost ter morebitno atrofijo in neravnovesja v mišicah, kar pomaga pri oblikovanju ciljane terapije.

: Fizioterapevt oceni mišično moč, vzdržljivost ter morebitno atrofijo in neravnovesja v mišicah, kar pomaga pri oblikovanju ciljane terapije. Ocena bolečine : Skrbno ocenjujemo bolečino, vključno z njenim značajem, trajanjem, intenzivnostjo in lokalizacijo, kar nam pomaga razumeti vaše težave.

: Skrbno ocenjujemo bolečino, vključno z njenim značajem, trajanjem, intenzivnostjo in lokalizacijo, kar nam pomaga razumeti vaše težave. Preverjanje vzorcev gibanja : Identifikacija nepravilnih vzorcev gibanja je ključna za prilagoditev terapevtskega pristopa.

: Identifikacija nepravilnih vzorcev gibanja je ključna za prilagoditev terapevtskega pristopa. Nevrološko stanje: Preverimo motorične in senzorične funkcije ter reflekse, da izključimo morebitne nevrološke težave.

Po diagnostičnem pregledu bomo za vas pripravili natančno diagnostično poročilo in skrbno izdelali individualni načrt zdravljenja. Naš cilj je zagotoviti strokovno oskrbo, prilagojeno vašim potrebam, ter vas pripeljati nazaj k boljšemu počutju in aktivnemu življenjskemu slogu.

Akutna fizioterapija

V akutni fazi zdravljenja hernije diska vas bo sprejel fizioterapevt, specializiran za zdravljenje vašega stanja. Naša prva prioriteta bo zmanjšanje bolečine in obnovitev gibljivosti vaše hrbtenice.

Program rehabilitacije je prilagojen vam in vključuje uporabo specialnih tehnik, kot je manualna terapija – natančne ročne tehnike in tehnike mobilizacije tkiva, ki pomagajo pri obnovi funkcionalnosti.

Pri zdravljenju uporabljamo tudi najsodobnejše fizioterapevtske naprave, ki so zasnovane za pospeševanje celjenja obolelega diska. Med njimi so terapija tecar Wintecare, visokoenergijski laser Summus, 6D action in visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Fizioterapevt igra ključno vlogo pri ugotavljanju mišičnih neravnovesij in napačnih vzorcev gibanja, ki lahko obremenjujejo hrbtenico. S specialnimi vajami se ta neravnovesja korigirajo, kar pomaga pri uspešni rehabilitaciji vaše hrbtenice.

Celotna rehabilitacija je prilagojena vašim potrebam, zato se lahko zanesete na strokovnost in napredne metode, ki vam bodo pomagale pri optimalnem okrevanju.

FOTO: Medicofit

Postakutna kineziologija

Ko dosežemo zastavljene cilje v fizioterapevtski fazi, pride na vrsto kineziološka faza, ki vam pomaga povrniti optimalno telesno pripravljenost. Naši strokovnjaki za kineziologijo bodo oblikovali prilagojen program telesne vadbe, osredotočen na krepitev mišic okoli hrbtenice, medenice in stabilizatorjev trupa, hkrati pa bo povečal gibljivost vaše hrbtenice.

S progresivno vadbo bomo odpravili kompenzacijska gibanja, ki so se razvila zaradi bolečine ali nepravilnih gibalnih vzorcev, in vzpostavili pravilne funkcionalne vzorce gibanja.

Vadbo bomo izvajali v več fazah, saj tako dosežemo najboljše rezultate. Najprej se osredotočimo na stabilizacijske vaje za osrednjo hrbtenico, s ciljem zmanjšanja bolečine. Nato nadaljujemo povečevanje gibljivosti, pri čemer se posebna pozornost namenja nadzoru gibanja medenice in hrbtenice.

Sledi učenje pravilnih gibalnih vzorcev in krepitev stabilizatorjev trupa. V končni fazi pa se osredotočimo na razvoj moči in vzdržljivosti, vključno s kompleksnejšimi gibalnimi vzorci.

FOTO: Medicofit

Preventivna kineziologija

V kliniki Medicofit smo zavezani vašemu celostnemu zdravju, zato smo pripravili postrehabilitacijski program, ki igra ključno vlogo pri preprečevanju ponovitve simptomov hernije diska in vzdrževanju optimalnega funkcijskega stanja vaše hrbtenice.

Naša strokovna vadba, ki jo izvajamo po uspešno končani rehabilitaciji, se je izkazala za izjemno učinkovit pristop k dolgoročnim rezultatom zdravljenja hernije diskusa. S tem pristopom se v večini primerov izognemo nepotrebnim operativnim posegom in ponovnim bolečinam.

V kliniki Medicofit ponujamo učinkovito in strokovno podprto rehabilitacijo hernije medvretenčnega diska ter povezanih bolečin in težav. Naša rehabilitacija je individualno prilagojena vsakemu pacientu, hkrati pa cilja na spremembo življenjskega sloga, ki vključuje aktivnost in gibanje. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA!

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit