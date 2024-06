Ana Roš ob novem uspehu Hiše Franko: Bravo, ekipa, bravo!

Najboljša restavracija na svetu je restavracija Disfrutar iz španske Barcelone, so na prireditvi The World's 50 Best Restaurants 2024 v ameriškem Las Vegasu v sredo razglasili organizatorji. Med 50 najboljših restavracij na svetu se je znova uvrstila tudi Hiša Franko, ki jo vodi slovenska kuharska mojstrica Ana Roš. Zasedla je 48. mesto.

Na seznamu 50 najboljših restavracij je letos drugo mesto zasedla restavracija Asador Etxebarri iz španskega mesta Atxondo, tretje mesto pa restavracija Table by Bruno Verjus iz francoske prestolnice Pariz, so objavili organizatorji.

Hiša Franko je torej letos zasedla 48. mesto, potem ko je bila leto prej 32. Kot so v obrazložitvi zapisali kulinarični strokovnjaki, je Roševa Slovenijo na gastronomski zemljevid postavila, potem ko je leta 2017 postala najboljša ženska kuharska mojstrica na svetu. Roševa je samouk, »specializirana za resnično lokalno hrano, pri čemer uporablja samo pridelke, vzgojene v krogu nekaj kilometrov od restavracije v osupljivem okolju doline reke Soče,« so navedli.

Izpostavili so trenutni degustacijski meni Hiše Franko, imenovan 50 odtenkov rdeče, ki vključuje jedi, kot so vrtni listi z rjavim maslom, prepeličjim jajcem in alpskim kaviarjem ter kapeleti s črno hruško in topinamburjem.

Ana Roš. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Hiša Franko s tremi zvezdicami

»Leto 2024 je osmo zaporedno leto, ko je Hiša Franko uvrščena na lestvico 50 najboljših restavracij na svetu. Juhej! Ko pomislim, da je na svetu okoli 23 milijonov restavracij in da je Hiša Franko v Sloveniji, v dolini Soče, ki je za večino ljudi, tudi za tiste, ki glasujejo, tako zelo daleč in da je včasih ne znajo niti postaviti na zemljevid sveta, bi si morala ponavljati 'bravo'. Bravo, ekipa, bravo, ker se je lestvica najboljših restavracij na svetu v zadnjih dveh letih drastično spreminjala in veliko kultnih restavracij ni več na lestvici,« je uvrstitev na lestvico v sporočilu za javnost komentirala Roševa.

Ana Roš je pred tem prejela že številne prestižne nagrade, med drugim se je novembra lani uvrstila na tretje mesto na lestvici najboljših kuharjev na svetu The Best Chef Awards 2023. V najboljši deseterici je bila edina ženska. Hiša Franko je tudi edina restavracija v Sloveniji, ki se ponaša s tremi Michelinovimi zvezdicami.

Tokratni seznam 50 najboljših restavracij je 22. po vrsti. Blagovna znamka 50 Best velja za vodilno v svetovni gastronomiji. Znamka je v lasti podjetja William Reed s sedežem v Veliki Britaniji.