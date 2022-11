Hitreje ne gre: klik, klik in čez nekaj ur že pri vas doma

Prihaja najbolj intenzivno nakupovalno obdobje v letu, ki ga bo začel vsako leto bolj priljubljen črni petek, sledi mu december in z njim tudi lov na najboljša darila. Sodobni trendi so jasni: vedno več ljudi svoje nakupovalne navade seli na splet in pričakujemo lahko, da se bo ta trend v naslednjih tednih samo še okrepil.

Število Slovencev, ki nakupujejo po spletu, se je lani v primerjavi z letom prej povečalo z 72 na 79 odstotkov, letos pa je vsaj 16 odstotkov Slovencev na spletu nakupovalo vsaj enkrat tedensko. Še vedno jih največ, dobra tretjina vseh, spletno nakupuje vsaj enkrat na mesec.

Nove nakupovalne navade so novi izzivi ne samo za spletne trgovine, ampak predvsem za ponudnike paketne dostave. »V Pošti Slovenije se zavedamo, da je dostava ključen moment spletnega nakupa, zato z uporabniku prijaznimi rešitvami dosegamo visoko raven zadovoljstva z našimi storitvami. Uporabnikom je tako na voljo vsaj sedem načinov dostave in več kot 1100 prevzemnih mest po vsej Sloveniji, s čimer zagotavljamo hitro in zanesljivo dostavo, upoštevajoč sodobne trende,« pojasnjuje Boštjan Pernek, direktor divizij v Pošti Slovenije.

Hitrost in zanesljivost pa nista edini prednosti Pošte Slovenije. Svoje storitve so v zadnjem obdobju obogatili in tako še dodatno olajšali nakupovanje po spletu.

Posodobitev dostave je bila nujna. Kakšne dodatne storitve lahko pričakujemo?

Pošta Slovenije vseskozi nadgrajuje in prilagaja storitve potrebam uporabnikov. V tem pogledu je kupcem trenutno na voljo več kot sedem načinov dostave in čez 1100 prevzemnih mest po vsej Sloveniji, v prihodnosti pa bomo obstoječo distribucijsko mrežo PS še naprej širili, in sicer z dodatnimi 76 Paketomati ter širitvijo drugih alternativnih dostavno-prevzemnih točk, kot so različni bencinski servisi, trafike in avtomatizirane poštne poslovalnice 24/7.

V kratkem bomo uvedli tudi enotno vstopno točko na spletu. Vse informacije in podrobnosti o pošiljkah bodo odslej shranjene na uporabnikovem profilu. Uporabnik tako ne bo več prejel tiskanega sporočila o prispeli pošiljki v nabiralnik, ampak bo to s SMS opravila aplikacija.

Pri Pošti Slovenije posebno pozornost namenjamo tudi prilagojeni ponudbi za spletne trgovce, in sicer z naprednimi rešitvami tako na področju prevzema, ki se nanašajo na čim lažji, hitrejši in integriran način priprave in prevzema pošiljk, kot tudi na področju dostave pošiljk, kjer bomo še naprej dajali poudarek čim hitrejši in uporabniku prilagojeni dostavi.

Pošta Slovenije je za odlične rezultate na področju skrbi za stranke v letu 2021 tudi prejela nagrado Customer Care Award, ki jo podeljuje EMS kooperativa.

Kako hitro lahko kupec pričakuje paket iz Slovenije? Kakšne so možnosti dostave, če nekdo opravi nakup v zadnjem trenutku?

Paket iz Slovenije lahko kupec s Pošto Slovenije pričakuje tudi že isti dan ali celo v nekaj urah, če se seveda odloči za takšen način prenosa, ki ga ponuja na primer storitev Hitra pošta. Če kdo opravi nakup v zadnjem trenutku, lahko torej izbere hitre oz. ekspresne storitve ali pa, da pri klasični dostavi že v procesu nakupa in sami nakupovalni košarici izbere način in mesto dostave, kjer bo na dan dostave dosegljiv.

Marsikomu spletni nakupi ne dišijo tudi zaradi strahu, kako paket vrniti pošiljatelju. Imate na Pošti Slovenije glede tega kakšno posebno rešitev?

Pošta Slovenije nadgrajuje in prilagaja storitve potrebam uporabnikov tudi v tem pogledu, tako kupcem omogočamo enostavno vrnitev blaga – Easy return solution. Prav zaradi porasta spletnih nakupov in vračil kupljenih izdelkov smo po vzoru drugih poštnih operaterjev letos omogočili pomerjanje izdelkov že v poštnih poslovalnicah. Tako lahko z enim obiskom poštne poslovalnice kupec opravi vse – preveri ustreznost kupljenega izdelka in ga po potrebi takoj vrne spletnemu trgovcu. Pošta Slovenije je garderobne kabine namestila na nekaj več kot 78 poštah po vsej Sloveniji.

Druga skrb pri nakupovanju po spletu je tudi plačilo – nekateri uporabniki ne upajo plačati vnaprej, zato je še vedno veliko plačil po povzetju. In prav v ta namen ste letos uvedli posebno novost, kajne? Kako so jo vaše stranke sprejele?

Res je, PS je letos opremila pismonoše, ki dostavljajo pakete, in poštne poslovalnice (razen pogodbenih pošt) z več kot 1600 POS-terminali za plačilo po povzetju. Čeprav narašča število spletnih kupcev, ki izdelek plačajo že ob nakupu oziroma potrditvi košarice pri spletnem prodajalcu, še vedno veliko Slovencev izdelke, naročene na spletu, plača po povzetju. Hkrati pa smo posodobili tudi plačilne sisteme PS Paketomatov, kjer je plačilo odkupnih zneskov ter naslavljanje paketov z odkupnino na PS Paketomate mogoče v sklopu nove, sodobne spletne plačilne metode PayByLink.

Pošta Slovenije je v letošnjem letu skoraj 99 odstotkov paketnih pošiljk manjših dimenzij v notranjem prometu prenesla v enem delovnem dnevu. Raziskava med prejemniki paketov tudi letos potrjuje visoko raven zadovoljstva med uporabniki. Več kot 97 % uporabnikov je dostavo paketnih pošiljk Pošte Slovenije v letošnjem letu ocenilo z odlično.

Kakšne so konkretne prednosti za spletne trgovine, ki sodelujejo z vami? Kakšna so vaša zagotovila?

Pošta Slovenije je za spletne trgovce po Sloveniji in tujini zanesljiv partner z več desetletji izkušenj. Na področju prevzema pošiljk na primer omogočamo vsem poslovnim partnerjem brezplačen prevzem na njihovem naslovu, ponujamo širok nabor paketne embalaže, ki jo na željo tudi brezplačno dostavimo na naslov trgovca, omogočamo prevzem vseh vrst pošiljk; od manjših paketov do večjih pošiljk in palet, tudi do 1000 kg, dodatno pa omogočamo združevanje pošiljk za istega naslovnika, plačilo po povzetju s sodobnimi plačilnimi metodami in vračilo dokumentov. Na področju dostave pa ponujamo bogat nabor različnih možnosti dostave, med drugimi tudi dostavo z vnosom v stanovanje, odvoz starega ali reklamiranega blaga, obveščanje o dostavi s SMS ali e-pošto, dva poskusa dostave na naslov, ERS – enostavna in hitra vračila pošiljk, številne prednosti alternativnih možnosti dostave, SMS-opomnik za prevzem pošiljke pred potekom roka za prevzem, brezplačno zavarovanje pošiljk do vrednosti 420 EUR z možnostjo dodatnega zavarovanja do vrednosti 10.000 EUR ter brezplačni dostop do Poslovnega portala za spremljanje statusov pošiljk in nakazil odkupnih zneskov. Ne zaračunavamo dodatka na gorivo in provizij za plačilo odkupnih zneskov s plačilnimi karticami.

Kako ob spletnem nakupu zagotoviti varen in hitrejši način dostave? Spletne nakupe plačajte po predračunu ali s plačilnimi karticami. Ob zaključku spletnega naročila pri nastavitvah dostave izberite vam najljubši način prevzema. Izbirate lahko med sedmimi možnostmi dostave: v PS Paketomat, paketnik Direct4me, na dogovorjeno mesto (terasa/balkon, garaža, lopa, pred vhodom …), bencinski servis (BS Petrol ali BS MOL Slovenija), na drugi naslov – katerikoli naslov v RS, na pošto ali na izbrani datum (na voljo trije različni datumi). Če vas v času dostave ne bo na naslovu, izkoristite prednosti storitve Moja dostava – moja izbira. Sledite svoji pošiljki na vsakem koraku – Sledenje pošiljk. Izberite brezkontakten način dostave.

