Ideja za poletno osvežitev: zabavno razvajanje

Mesto, kjer ni nikoli dolgčas

To je mesto tisočerih doživetij. FOTO: Vodno mesto Atlantis

Za najbolj razigrano poletje

Novost poletja: mesečna vstopnica

Da bo vaše brezskrbno čofotanje v Atlantisu trajalo vse poletje, so pripravili prav posebno ponudbo, ki vas bo nedvomno razveselila – mesečno vstopnico za svet doživetij, in sicer že od 50 EUR naprej.



In če bi si radi po službi privoščili še skok v bazen, da boste lažje prespali soparno noč – izkoristite še eno ugodnost: 50 % popusta za vstopnico za zadnji dve uri odprtja.

Popolna ideja za družinski izlet: namesto do morja se odpeljite v Ljubljano ter v Vodno mesto Atlantis. FOTO: Schutterstock

Za najmlajše: zabava, varstvo, tečaji in še več

Najbolj mokro in zabavno počitniško varstvo v mestu. FOTO: Vodno mesto Atlantis

Tudi tečaj plavanja organizirajo. FOTO: Schutterstock

Odženite stres z vrhunskimi storitvami. FOTO: Getty Images



In ko so najmlajši zaposleni s svojo dejavnostjo …

​Varnost na prvem mestu

V Vodnem mestu Atlantis zagotavljajo, da je vaša varnost in varnost njihovih zaposlenih na prvem mestu, zato podrobno spremljajo in po potrebi prilagajajo izvajanje priporočil NIJZ.



Vaš obisk bo verjetno letos nekoliko drugačen, kot ste ga bili vajeni, kljub temu pa velja zagotovilo: počutili se boste prijetno in brezskrbno.

Ko termometer v senci kaže čez 30 stopinj, ko so pločniki razgreti in je vaše počutje v krepkem padcu, potem je čas za hitro spremembo. Še dobro, da jo lahko ulovite kar v mestu. Vodno mesto Atlantis je namreč odprlo svoja vrata in to je nedvomno najbolj osvežujoča novica tega poletja. Predate se tako lahko celotni njihovi ponudbi – odprta sta tudi Dežela savn (razen turške) in Termalni tempelj. Obratujejo tudi Svet doživetij, Center azijskih masaž in Center zdravja. Vodno mesto Atlantis je sinonim za dobro voljo, zabavo, razvajanje in popolno osvežitev. Tega se dobro zavedajo tudi zvesti obiskovalci, kiso ga že petnajstkrat izbrali za slovensko naj kopališče.To je prostor, kjer se lahko vsak dan prepustite norim dogodivščinam, saj ne glede na vreme in letni čas ponuja mnogo priložnosti za preživljanje prostega časa ob vodnih vragolijah za vso družino. Če boste po vseh aktivnostih postali lačni, bodo za vas z veseljem poskrbeli v Atlantisovi restavraciji, ob vročih dneh pa ne smete zgrešiti vitrine z domačim sladoledom.Ne samo za najmlajše – Svet doživetij v Atlantisu je raj za vse, ki želijo popestriti svoj vsakdan z iskreno in razigrano dogodivščino.Spust po toboganu, ki vam požene kri po žilah, in osvežujoč pljusk v bazen, trenutki preprostega uživanja na valovih, navdušujoče plavanje s tokom skozi podzemno jamo, uživanje v razkošju whirlpoolov, predajanje vodnim kapljicam slapa, ki ena za drugo polzijo po vaši nežni koži, razvajanje v notranjih in zunanjih bazenih, laguni in na atolu, ki lahko traja in traja in traja.Ste začutili pravi utrip, ki vlada v Atlantisu, kajne?Najmlajši obiskovalci vodnega mesta se lahko zabavajo v dveh bazenih, ki sta namenjena otrokom različnih starosti. V bazenu za najmlajše so tobogan, vodna kača in druga igrala, poseben poudarek pa je na varnosti malčkov, ki se ob čofotanju lahko tudi marsikaj novega naučijo. Bazen za večje otroke je opremljen s številnimi dodatnimi atrakcijami, predvsem vodnimi topovi, ki nadobudnežem omogočajo živahnejšo zabavo.Tudi letos bodo v Atlantisu poskrbeli za nore dogodivščine, polne zabave in prijateljskih druženj. Svoje otroke lahko brezskrbno zaupate v varstvo, kjer bodo nedvomno doživeli kaj novega, spoznali nove prijatelje in se vsak dan počutili, kot bi živeli ob morju!Počitniško varstvo v Atlantisu vsako leto privabi številne otroke, željne zabave, zelo veliko je takih, ki vsako poletje komaj čakajo, da se spet vrnejo.Program varstva je pester in sestavljen po meri vaših otrok: od jutranje vadbe, plavanja, družabnih iger, vodih vragolij na zunanjih bazenih in toboganih do skakanja po trampolinu in še veliko več. Seveda, tudi za njihove lačne želodčke bodo poskrbeli – z dvema malicama in kosilom.Počitniško varstvo bo tudi olimpijsko obarvano. Otroci bodo tako doživeli olimpijski protokol s pravo olimpijsko zastavo in originalno olimpijsko baklo s poletnih olimpijskih iger v Londonu 2012. Sodelovali bodo v mini olimpijskih igrah, kjer vsakega otroka čaka lepa nagrada. Vse to pa bodo obogatili z obiskom vrhunskih športnikov, udeležencev olimpijskih iger in dobitnikov olimpijskih medalj in medalj z največjih svetovnih tekmovanj.V sodelovanju z OKS in svetovnim prvakom v kajaku na divjih vodah Dejanom Kraljem pa bodo organizirali tudi vožnjo s supi po bazenih.V Atlantisu že vrsto let organizirajo tudi kakovostne tečaje plavanja za vse generacije – za čiste začetnike in tudi tiste, ki želijo svoje znanje nadgraditi z bolj izpopolnjenimi plavalnimi zamahi.… si starši lahko privoščite razvajanje z veliko začetnico. Umaknite se od vsakdanjega stresa, odmislite slabe misli in si podarite nekaj sproščujočega odklopa v Termalnem templju in Centru azijskih masaž. Obiščite frizerja ali si privoščite brezskrbno kavico.Ste že kdaj razmišljali, kako bi bil lahko videti popoln kraj za vso družino? Vodno mesto Atlantis je nedvomno takšen, kot bi ga v svojih sanjah lahko zarisal prav vsak družinski član.