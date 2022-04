Imate težave z zgago? Čas je, da jo odpravite

Zgaga velja za sodobno zdravstveno težavo in je poleg refluksa eden od glavnih simptomov gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB), za katero trpi kar 20–30 odstotkov odraslih razvitega sveta. Skrb vzbujajoč pa je predvsem podatek, da se število obolelih v zadnjih letih znatno povišuje – v zadnjih 15 letih se je število ljudi, pri katerih se simptomi GERB-a pojavljajo vsak teden, povečalo za skoraj 50 %.

Da bi se uspešno zoperstavili nadležnemu obolenju, je treba pravočasno prepoznati tako simptome kot tudi vzroke. V boju proti zgagi oziroma GERB-u lahko zelo veliko naredimo tudi sami.

Zgago občutimo kot pekoč občutek v požiralniku, ki ga pogosto spremlja tudi bolečina v zgornjem delu trebuha. Običajno se pojavi po obroku, nemalokrat pa otežuje tudi nočni spanec. Težave lahko trajajo nekaj minut, pri dolgotrajnem obolenju pa tudi več ur.

Kaj lahko povzroča zgago

Da bi lahko uspešno blažili zgago, moramo najprej ugotoviti, kaj jo povzroča. Dejavnikov je lahko več in so včasih celo med seboj povezani. Pogosto pomaga že sprememba življenjskega sloga, prehrane in opustitev nekaterih najbolj škodljivih navad, kot so kajenje, čezmerno uživanje alkohola in kofeina. Pomembno je tudi, KAKO in KDAJ jemo.

Tudi živila lahko vplivajo na vaš želodec. FOTO: Depositphotos

Čeprav je zgaga zdravstvena težava sodobnega časa, pa nanjo ne vpliva samo naš življenjski slog. Pogosto je lahko razlog čisto »mehanski« in je posledica slabega delovanja mišice zapiralke, ki sicer preprečuje, da bi se kisla želodčna vsebina vračala v požiralnik.

Najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj GERB-a:

bolezni (ezofagitis, skleroderma)

preobilni in neustrezni obroki (mastne in ocvrte jedi, mesni izdelki in maščobe, pekoče jedi, kofein, gazirane pijače, nekatero sadje in zelenjava …)

hiatalna kila

nezdrav življenjski slog (npr. stres, alkohol, kajenje, čezmerna telesna teža)

nekatera zdravila (npr. teofilin, triciklični antidepresivi, zaviralci kalcijevih kanalčkov)

mehanske poškodbe spodnje mišice zapiralke požiralnika (npr. operacija, balonska dilatacija)

nosečnost (zaradi hormonov estrogena in progesterona)

Kako prepoznamo težave z zgago

Poleg pekočega občutka in bolečine v zgornjem delu trebuha pa bolnike nemalokrat spremljajo tudi druge težave, kot so kisel ali grenak okus, zadah, bruhanje, kašelj, težave s požiranjem, pekoč jezik in razjede v ustih.

GERB pomembno vpliva na življenjsko kakovost bolnikov, in čeprav se številni s svojim stanjem prehitro sprijaznijo, lahko neustrezno zdravljenje vodi tudi do resnejših zdravstvenih zapletov, kot so astma, nočna apneja, oteženo dihanje in okvare sklenine. Med najhujše zaplete spadajo vnetje požiralnika in spremembe na požiralniku, pri katerih lahko pride do krvavitev ali celo do rakavih sprememb.

Zgago in regurgitacijo lahko spremljajo kisel ali grenak okus, zadah iz ust, vračanje želodčne vsebine v usta, bruhanje, pekoč jezik in razjede v ustih. FOTO: Depositphotos

Čas je za spremembo

In ko boste končno prepoznali vse simptome in vzroke, boste zgago tudi lažje premagali. Za začetek poskusite s preprostimi vsakodnevnimi ukrepi.

1. Kakovostni obroki večkrat na dan

Veliki obroki razširijo želodec, povečajo pritisk proti požiralniku in upočasnijo praznjenje želodca. Zato je pomembno, da svoje obroke porazdelite čez ves dan, pri tem pa pazite, da se ne prenajedate. Izogibajte se hrani, ki pogosto povzroča zgago (npr. pekoči in mastni hrani, zelenjavi, ki napenja).

2. Za slajše spanje

Pogosto se zgaga pojavi ravno ponoči, zato zadnji dnevi obrok zaužijte približno od dve do tri ure pred spanjem. Težave si lahko olajšate tudi s položajem vzglavnika: ležanje pritisne želodčno vsebino ob spodnjo mišico zapiralko požiralnika, in če bo položaj glave med spanjem višji kot položaj trebuha, se ta pritisk zmanjša. Priporočljivo je, da vzglavnik za nekaj centimetrov dvignete, bodisi da podložite noge postelje bodisi dvignete posteljno dno.

3. Pazite na telesno težo

Debelost povečuje pritisk v trebuhu, ta pritisk pa želodčno vsebino potisne v požiralnik. Po nekaterih podatkih ima približno 35 % oseb s čezmerno telesno težo težave z zgago. Pri veliko ljudeh že 10-odstotno zmanjšanje teže zmanjša tudi zgago.

4. Ne pijte alkoholnih pijač in prenehajte kaditi

Alkoholne pijače sproščajo spodnjo mišico zapiralko požiralnika, zato se želodčna vsebina lahko vrača v požiralnik. Nikotin sprošča spodnjo mišico zapiralko požiralnika. Poleg tega kajenje spodbuja nastajanje želodčne kisline.

Ne dovolite zgagi, da bi motila kakovost življenja FOTO: Depositphotos

5. Odženite stres

Stres sicer ni neposredno povezan z zgago, vendar je znano, da jo lahko sproži.

6. Kaj boste oblekli

Oblačila, ki se tesno prilegajo v pasu (npr. pasovi, perilo za oblikovanje postave), stisnejo želodec, potisnejo hrano navzgor proti spodnji mišici zapiralki požiralnika in povzročijo vračanje hrane v požiralnik.

7. Pomagate si tudi z zaviralci protonske črpalke

Opazujte, kaj sproži vaše težave z zgago, kako resne so, kako se odziva vaše telo in kaj vam težave olajša. Če imate težave z zgago kljub spremembam življenjskega sloga in to vpliva na vašo storilnost doma ali na delovnem mestu, si lahko pomagate z zdravili brez recepta. Med najbolj uporabljenimi zdravili so zaviralci protonske črpalke, ki zmanjšajo izločanje želodčne kisline, s tem zmanjšajo tudi vnetje sluznice v želodcu in dvanajstniku ter omogočijo hitrejše celjenje morebitnih poškodb sluznice (erozije, ulkusi). S temi zdravili lahko preprečimo tudi ponovitev teh bolezni.

Če našteti ukrepi ne pomagajo, je smiseln obisk osebnega zdravnika in po njegovi presoji specialista.

