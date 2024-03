Inovativno in varčno: kot bi se ogrevali z energijo sonca

Ogrevanje z infrardečim valovanjem (IR) je sodoben in povsem varen sistem ogrevanja, ki deluje po principu sončnega sevanja, torej za ogrevanje prostorov uporablja infrardeče valovanje in oddaja blago toploto, podobno sončnim žarkom, vendar brez vidne in UV-svetlobe. Prenaša se neposredno na predmete, zidove in osebe v prostoru, zato nam ni treba dodatno ogrevati zraka v prostoru.

Deluje tako, da infrardeči valovi potujejo skozi zrak in se absorbirajo v trdnih predmetih, kot so tla in stene. Ko se ti predmeti segrejejo, oddajajo toploto v zrak, kar povzroči segrevanje prostora brez temperaturnih nihanj.

Ker je tovrstno ogrevanje po principu podobno naravnemu ogrevanju s sončno svetlobo, se v zadnjem desetletju vedno več ljudi odloča za IR-sistem kot glavno ogrevanje vseh vrst objektov.

Pozitivni učinki na zdravje in počutje

Zemlja od Sonca vsak dan sprejme ogromne količine toplote izključno preko različnih oblik infrardečega valovanja.

Infrardeče valovanje je popolnoma naravna oblika elektromagnetnega valovanja in ima dokazane pozitivne učinke na zdravje in počutje človeka. Prisotno je povsod v naravi in okoli nas, tudi človeško telo oddaja infrardečo toploto. Kamini, krušne peči in odprt ogenj so močnejši viri infrardeče toplote.

IR-ogrevanje zmanjšuje vlažnost in plesen v prostoru. Ker ne povzroča kroženja zraka na enak način kot tradicionalni sistemi, je manj verjetnosti za kondenzacijo in posledično razvoja plesni. Zaradi zmanjšanja kroženja prahu in alergenov je takšno ogrevanje boljša izbira za ljudi z alergijami ali astmo.

Poleg tega infrardeča toplota daje občutek naravne sončne toplote, kar lahko izboljša počutje in razpoloženje.

40-odstotno zmanjšanje stroškov zaradi nižje porabe

Ljudje se za ogrevanje z IR-paneli odločajo tudi zaradi visoke energetske učinkovitosti. Za ogrevanje tako porabimo manj energije kot pri tradicionalnih ogrevalnih sistemih, ogrevanje je hitro in odzivno, toplote pa ne porabljamo za segrevanje zraka, ki bi nato uhajal iz prostora. Ena od uporabnic, ki je v svojem domu namestila IR-ogrevanje, poroča o 40-odstotnem zmanjšanju stroškov zaradi nižje porabe električne energije.

Ob pravilno projektiranem in dimenzioniranem IR-ogrevanju bo povprečno delovanje IR-panelov zelo majhno, in sicer le do okoli tri ure na dan pri dobro izoliranih in do okoli pet ur dnevno pri slabo izoliranih objektih. Dejansko število ur delovanja je odvisno tudi od načina uporabe, zunanjih temperatur, izolacije in temperature ogrevanja. V dobro izolirani stanovanjski hiši, ki potrebuje skupno moč 7 kW, bi v pol leta porabili 3780 kWh (7 kW x 3 ur/dan x 180 dni = 3780 kWh). Cena kilovatne ure je odvisna od izbranega dobavitelja, razen v primeru nameščene sončne elektrarne, kjer je lahko strošek ogrevanja brezplačen.

Za ustrezno dimenzioniranje IR-panelov se je najbolje posvetovati s strokovnjaki Ekosena, ki nam bodo naredili izračune in svetovali, kam in koliko IR-panelov namestiti. Strokovnjaki podjetja Ekosen opravijo natančne energetske izračune vašega objekta in na podlagi teh podatkov določijo optimalne moči IR-panelov za vsak posamezni prostor.

Nižja vstopna naložba, cenejše delovanje in preprosto uporabljanje

Ljudje se vse pogosteje odločajo za IR-ogrevanje. Med drugim je za vse uporabnike zelo privlačna energetska učinkovitost IR-panelov, ki porabijo manj električne energije od drugih načinov ogrevanja, zato so tudi bolj ekološka izbira, še posebej če se električna energija pridobiva iz obnovljivih virov.

IR-ogrevanje omogoča hitro in ciljano ogrevanje, kar pomeni, da je prostor ogret takoj, ko je sistem vklopljen.

Začetna naložba v IR-panele je nižja kot pri drugih sistemih, poleg tega ne zahtevajo veliko vzdrževanja, kar pomeni manjše stroške. Vgradnja IR-panelov je enostavna, imajo dolgo življenjsko dobo, primerni pa so za dom, pisarno, industrijo in zunanje prostore, kot so terase, vrtovi in druge zunanje površine, ter za lokalno ogrevanje, ko je treba ogreti samo določen prostor ali del prostora.

Enostavno upravljanje in dolgoročna vzdržljivost sistema pa olajšata uporabo in vzdrževanje. Poleg tega pa ima IR-ogrevanje pozitiven ekološki vidik, saj ne povzroča škodljivih emisij in je okolju prijazno.

Ste tudi vi za ogrevanje prihodnosti? Ekosen je zadetek v polno! Številne zadovoljne stranke podjetja Ekosen tako v Sloveniji kot v tujini so dokaz, da IR-paneli zagotavljajo izjemno učinkovito in ekonomično ogrevanje. S svojimi izdelki so opremili že več kot 15.000 objektov. Med njihovimi zadovoljnimi strankami je tudi nogometaš Marcus Tavares: »Za športnike je zelo pomemben čas. Prej sem uporabljal drva in olje in vedno, ko sem hotel ogreti hišo, sem moral čakati na dostavo olja. Pri IR-panelih teh težav nimam. Samo vtipkam temperaturo in sem popolnoma brez skrbi. Prednost IR-panelov je tudi uporaba regulatorja, ki ga lahko upravljam tudi kar po telefonu. To je zame velika prednost. Ogrevanje je tudi čisto in zelo priročno je še posebej za ogrevanje kopalnice.« Za IR-ogrevanje se je pri svoji novogradnji odločila tudi družina iz Polzele, ki bi IR-ogrevanje priporočila prav vsem: »To je ogrevanje prihodnosti.« Tudi v Zdravstvenem domu Lenart že od leta 2012 uporabljajo IR-ogrevanje in so z njim zelo zadovoljni, saj ne zahteva vzdrževanja, je zelo udobno in ekonomično.

Primerjava IR-ogrevanja s klasičnimi ogrevalnimi sistemi

Klasični ogrevalni sistemi v večini delujejo po principu kroženja zraka (konvekcija). Ogrevan zrak se dviguje, ohlajen pa spušča, pri čemer prihaja do naravnega kroženja zraka. V prostoru, ki je ogrevan na ta način, se dvigujejo prah in pršice. Poleg tega se zmanjša zračna vlažnost, kar lahko negativno vpliva na naše zdravje in počutje, saj suho ozračje po navadi poslabša težave z dihanjem. Prav tako je toplota zaradi kroženja zraka neenakomerno razporejena v prostoru, saj se pri radiatorskem ogrevanju topel zrak dviguje pod strop, tla pa ostajajo hladna. Zaradi temperaturnih razlik med tlemi in stropom, ki lahko dosežejo tudi do 7 °C, imajo mnogi občutek hladnih nog.

IR-ogrevanje občutno zmanjša dvigovanje prahu in pršic, saj zaradi drugačnega načina prenosa toplote ni kroženja zraka oziroma je bistveno zmanjšano. Temperaturne razlike med stropom in tlemi so manjše – le približno 1–2 °C. Tla so toplejša za okoli 3–4 °C kot pri klasičnem radiatorskem sistemu ogrevanja. Ker je kroženje zraka zmanjšano in gre za nizkotemperaturni sistem ogrevanja, zraka ne izsušujemo, kar pripomore k bolj zdravemu okolju.

Toplotna črpalka: IR-paneli

Naložba v IR-ogrevanje je nižja kot pri toplotni črpalki. Za ogrevanje od 140 do 160 kvadratnih metrov velike novozgrajene hiše bomo za celoten IR-sistem najvišjega kakovostnega razreda odšteli približno 6500 evrov, za toplotno črpalko z vsemi napeljavami in termostati pa približno 14.000 evrov.

Pri dobrem IR-sistemu ogrevanja dolgoročno ni stroškov zaradi vzdrževanja oziroma servisov. Tudi življenjska doba je za najboljše IR-panele večinoma več kot dvakrat daljša kot pri toplotnih črpalkah, saj IR-paneli nimajo gibljivih delov in kompresorjev, delujejo brez tekočin.

Pri IR-sistemu ne potrebujemo zunanje enote, zaradi katere moramo poseči tudi v zunanjo ureditev hiše. Zunanje enote toplotnih črpalk so lahko zelo glasne in motijo nočni mir.

IR-sistem je tudi bolj odziven in se hitreje prilagaja na zunanje in notranje spremembe temperatur.

Peči na kurilno olje: IR-paneli

Ogrevanje z IR-paneli nam prinese do 50 % prihrankov v primerjavi s kurilnim oljem. Življenjska doba IR-panelov Ekosen znaša do 40 let, kar je dvakrat več kot pri pečeh na kurilno olje.

Pri IR-panelih ni centralnega sistema upravljanja, temveč lahko vsak prostor ogrevamo ločeno, kar še dodatno poveča toplotno udobje in nam daje natančen nadzor nad delovanjem in porabo. IR-paneli se na temperaturne spremembe odzivajo hitreje kot peči na kurilno olje. Vgradnja ogrevalnega sistema z IR-paneli je preprosta in hitra ter ne zahteva večjih posegov v prostor. IR-paneli ne zahtevajo vzdrževanja, peči na kurilno olje pa je treba redno servisirati, da delujejo učinkovito in varno.

IR-ogrevanje je popolnoma varno za zdravje, saj ne oddaja škodljivih emisij. Peči na kurilno olje pa lahko oddajajo škodljive emisije, kot sta ogljikov dioksid in dušikov oksid.

Peči na drva oziroma pelete: IR-paneli

IR-ogrevanje ne proizvaja dima, saj ne uporablja goriv, zato tudi ni treba čistiti dimnikov ali odstranjevati pepela. IR-paneli enakomerno oddajajo toploto po prostoru, kar zagotavlja prijetno temperaturo v vseh delih sobe. Tudi namestimo jih lahko na različne načine in v različne prostore. Pri pečeh na drva je toploto težje razporediti, saj je večina toplote koncentrirana okoli peči.

Namestitev IR-ogrevalnih panelov je preprosta in ne zahteva posebnih priprav ali dimenzioniranja dimnikov. Poleg tega je upravljanje sistema IR-ogrevanja enostavno in avtomatizirano.

IR-ogrevanje je pogosto energetsko učinkovitejše, saj ima manjšo porabo v primerjavi s pečmi na pelete, pri tem pa sistem IR-ogrevanja omogoča natančno regulacijo temperature v vsakem prostoru, kar zagotavlja optimalno udobje. Pri pečeh na drva ali pelete je težje doseči natančen nadzor temperature vsakega prostora.

Več kot 15 let inovacij

Podjetje Ekosen izdeluje IR-panele v svoji lastni proizvodnji. V zadnjih 15 letih so postali vodilno podjetje v industriji IR-ogrevanja, v prihodnje pa si želijo postati referenčni center znanja, povezanega z IR-ogrevanjem, ter sodelovati pri ustanovitvi raziskovalnega centra za IR-tehnologijo. Sodelujejo z različnimi inštituti, univerzami in podjetji ter sledijo najnovejšim trendom trajnosti.

Pri izdelavi svojih produktov uporabljajo materiale najvišje kakovosti, zato imajo njihovi izdelki dolgo življenjsko dobo in najvišjo učinkovitost. Prizadevajo si za vedno nove tehnološke inovacije, zato je uporaba njihovih izdelkov preprosta in napredna.

Za najboljši izkoristek IR-panelov podjetja Ekosen moramo namestiti regulator ogrevanja, ki ga postavimo v vsak prostor ter meri temperaturo zraka in ne temperature površin. Če temperaturo nastavimo na 22 °C, bo temperatura zraka natanko 22 °C in bodo hkrati tudi vse površine v prostoru imele podobno temperaturo. V praksi pomeni, da je celoten prostor povsem enakomerno ogret brez mrzlih con.

Pametni termostat IR Sun WiFi omogoča oddaljen nadzor ogrevalnega sistema. S svojim pametnim telefonom (Android ali iOS) in aplikacijo IR Sun WiFi lahko kadar koli nastavite želeno temperaturo doma ali vikenda kjer koli ste, tudi z dopusta, iz službe ali tujine. Preverite lahko tudi porabo električne energije za ogrevanje ali spremenite nastavitve. Tako bo vaš dom vedno točno tako topel, kot boste želeli.

Aplikacija IR Sun WiFi je dostopna na GooglePlay in AppStore.

