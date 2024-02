Iz študentske sobe do treh milijard ljudi

V nadaljevanju preberite tudi:

Bil je 4. februar 2004. V študentski sobi H33 univerze Harvard je 19-letni študent psihologije in računalništva Mark Zuckerberg s kolegi zagnal spletno stran thefacebook.com, namenjeno študentom – za objavo fotografij in sporočil, kot so urniki predavanj, klubi, zabave. Poseben poudarek je bil na mreženju prijateljev in prijateljev prijateljev. Zuckerberg je zamisel takrat poimenoval »socialni graf«.