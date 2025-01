Jabolčni krhlji in drugo sušeno sadje niso ravno to, kar mislimo

Sušenje sadja ni bilo priljubljeno le zato, ker so svežim plodovom s tem podaljšali obstojnost in sadje naredili dostopno tudi v zimskih mesecih, ampak so naši predniki oboževali tudi intenzivni sladki okus suhega sadja ter z njim pred prihodom sladkorja iz sladkornega trsa v Evropo v 11. stoletju sladili marsikatero jed. To se je ohranilo do danes, saj so datlji še vedno pogosto sladilo v veganskih in presnih receptih, poroča portal Onaplus.

Količina sladkorjev je bistvena za določanje, kako zdrava je dejansko hrana, a ker gre v tem primeru za sadje, marsikdo zmotno meni, da je v vsakem primeru zdravo. Suho sadje je vsekakor bolj zdravo od predelanih sladkarij (denimo bonbonov in mlečne čokolade), a količina, ki jo zaužijemo, igra veliko vlogo.

Pol manj kot svežih

Med sušenjem sadje izgubi večino vode, ohrani pa vlaknine, beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate in sladkorje ter določena mikrohranila. Ena posušena (nesladkana) marelica bo tako vsebovala približno enako količino sladkorja kot sveža, vendar pa bo suha marelica bistveno manjša in lažja ter manj nasitna. V grobem velja pravilo, da lahko suhega sadja pojemo pol manj kot svežega.

Suho sadje naj bo v celih kosih, bolj nasekljano ali oblikovano namreč je, večja verjetnost obstaja, da so mu med proizvodnjo dodajali sladkor ali ojačevalce okusa. Pozorni bodite tudi na barvo suhega sadja, če je preveč živa, so proizvajalci to dosegli z dodatkom žveplenih spojin, ki delujejo kot konzervans.

Datlji in brusnice z največ sladkorjev

Če vas skrbi, da se boste od suhega sadja zredili ali pa morate paziti na krvni sladkor, se bolj kot banan in rozin izogibajte drugega suhega sadja. Največ ogljikovih hidratov, sladkorjev in posledično kalorij vsebujejo datlji in suhe brusnice, sledijo pa jim suhe češnje, posušeni mango, posušeni kivi in suhe slive. Vendar pa vse naštete premorejo tudi veliko železa in antioksidantov, zato jih je vredno vključiti v prehrano, a v majhnih količinah.

Suha jabolka so kalorično res dobra in jih lahko pojemo več kot drugih suhih sadežev, vendar jabolka v posušeni obliki ne vsebuje veliko drugih vitaminov, mineralov in antioksidantov, sploh v primerjavi z drugim suhim sadjem. Pohvalijo se lahko z vlakninami, ki so dobre za prebavo, in bakrom, ki skrbi za zdravje kosti, krvi, živcev in imunskega sistema. Skoraj povsem enako kot za suha jabolka velja tudi za suhe hruške, zato je ta dva sadeža bolj smiselno jesti sveža kot sušena.