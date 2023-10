Je varčevanje na banki res najboljša izbira?

Skoraj gotovo med nami ni nikogar, ki si ne bi želel varne finančne prihodnosti. Da bi čez pet, deset, dvajset let lahko uresničili svoje želje in živeli čim bolj brezskrbno, varčujemo. Tako ali drugače. Pa je varčevanje na banki zares dovolj?

Varčevanje na banki ni vedno dovolj

Velika večina varčevalcev svoje prihranke vsak mesec shrani na banki. Slovenska gospodinjstva imajo tako na bankah privarčevanih več kot 26 milijard evrov. A čeprav so banke najpogostejša, niso nujno tudi najboljša izbira za varčevanje. Sploh v aktualnih razmerah visoke inflacije. Obrestne mere bank so namreč prenizke, da bi krile stroške inflacije.

Varčevanje z investiranjem kot protiukrep inflaciji

Poenostavljeno inflacija pomeni, da z istim zneskom denarja kupite manj. Iz tega sledi, da se zmanjša tudi realna vrednost vaših prihrankov na banki ali doma. Drugače je z varčevanjem z investiranjem, s katerim lahko vaša sredstva na dolgi rok pridobijo več vrednosti.

Pri varčevanju z investiranjem namreč kupujete vrednostne papirje, delnice in obveznice, ki so razporejeni v portfeljih skladov, da bi dosegli čim višji donos. Pri tem se je najboljše obrniti na strokovnjake, ki neprestano sledijo trgu in sredstva premeščajo tako, da bi čim bolj oplemenitili vaše prihranke.

Prvi korak je načrt varčevanja z investiranjem

Da vam ne bo treba dnevno spremljati vrednosti delnic, to prepustite naložbenim strokovnjakom, ki za vas pripravijo načrt varčevanja z investiranjem v skladu z vašimi željami in finančnimi potrebami. S to obliko dolgoročnega varčevanja lahko z rednimi mesečnimi vplačili privarčujete in oplemenitite svojo naložbo do te mere, da dosežete svoje finančne cilje.

S Triglav Skladi preprosto do finančnega cilja

Pri izbiri partnerja za varčevanje z investiranjem je dobro biti pozoren na več točk.

Načrt varčevanja z investiranjem naj bo uporabniku prijazen in lahko razumljiv.

Izbrani partner naj upravlja paleto raznovrstnih skladov za prilagodljivost vaše naložbene strategije .

. Ponuja naj možnost začasne prekinitve vplačil brez prekinitve varčevanja.

brez prekinitve varčevanja. Omogoča naj brezplačno pripravo načrta varčevanja in ugodne vstopne stroške.

Vse to vam omogočajo Triglav Skladi. Na spletni strani preprosto izpolnite obrazec in naročite brezplačen posvet ter pripravo načrta varčevanja z investiranjem. Samo vpišite znesek, ki ga potrebujete, da dosežete svoj finančni cilj in koliko lahko mesečno namenite vlaganju, za drugo pa bodo poskrbeli naložbeni strokovnjaki pri Triglav Skladih.



