Jemali ga bomo tako pogosto kot vitamin C

Vse se je začelo s francoskim paradoksom

Resveratrol je glavni krivec, da imajo Francozi manj srčno-žilnih bolezni. FOTO: Getty Images

Ne le antioksidant

Mariborska študija

Opozorilo



Korenina japonskega dresnika, ki v kitajski tradicionalni medicini velja za vir mladosti in energije, je najkakovostnejši vir resveratrola v naravi. FOTO: Getty Images

Kapsula ali liter goji jagod

O rastlinskem polifenolu resveratrol je bilo narejenih že ogromno raziskav. Laboratorijski izvidi in poskusi na živalih so pokazali, da zelo učinkovito lovi reaktivne proste radikale in preprečuje poškodbe celic, zato spada med najbolj učinkovite antioksidante in ima številne koristne učinke tudi na zdravje ljudi. Pomembno študijo so pri nas o njem pred leti opravili na mariborski univerzi.Resveratrol je ena od številnih polifenolnih spojin, ki jih najdemo v rastlinskem svetu, predvsem v japonskem dresniku in grozdju, natančneje v grozdnih lupinah, pa v borovnicah, goji jagodah, robidnicah, smrekovih iglicah, evkaliptovih listih, jabolkih ter drugem sadju in zelenjavi.Zanimanje znanstvenikov zanj je vzbudil tako imenovani francoski paradoks, ki govori o tem, da imajo Francozi kljub temu, da uživajo veliko mastne hrane in ob tem popijejo veliko rdečega vina, manj težav s srčno-žilnimi boleznimi kot drugi narodi, ki jedo bistveno manj mastno hrano. Znanstveniki so ugotovili, da ima prste vmes prav resveratrol , ki ga najdemo v rdečem vinu.Prof. dr. Samo Kreft s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je sicer dejal, da ljudje resveratrol morda res doživljajo kot čudežno molekulo, a z vidika znanosti pri njem ni nič čudežnega. Še več, nalepka, da gre za antioksidant, po njegovih besedah ni najboljša, saj ima resveratrol še druge pozitivne učinke.Resveratrol je namreč fitoaleksin, ki ga sintetizira rastlina v primeru stresa, okužbe. Njegova glavna naloga je, da rastline varuje pred bakterijami, glivami in plesnimi. Prav zaradi teh lastnosti je raestlina japonski dresnik, ki vsebuje daleč največ resveratrola, tako trdoživa. Antioksidanti naše telo varujejo pred prostimi radikali – to so nestabilne in agresivne molekule, ki poškodujejo genski zapis. Varujejo ga tako, da se ob stiku z reaktivno oksidacijsko snovjo v telesu sami žrtvujejo tako, da reagirajo z določeno za človeka neprijazno snovjo in jo naredijo nenevarno. Zaradi tega zmanjšajo možnost za nastanek rakavih obolenj. Tudi resveratrol zaradi antioksidativnega delovanja močno podaljša življenjsko dobo celic in naj bi upočasnjeval staranje.Raziskovalna ekipa z Univerze v Mariboru je študijo o resveratrolu izvedla med marcem in julijem 2017. V študiji so primerjali prehransko dopolnilo Resveratrol Forte s poznanimi naravnimi viri resveratrola: borovnicami, granatnimi jabolki, figami in goji jagodami. Za to prehransko dopolnilo odločili zato, ker ima največjo vsebnost resveratrola, v njem pa je tudi fitokompleks, kar pomeni, da vsebuje še druge polifenole, zaradi katerih nastane sinergični učinek. Pri študiji so si pomagali tudi z računalniškimi simulacijami.Da bi test naredili še strožji, so uporabili liofilizirane oblike borovnic, fig, goji jagod in semen granatnih jabolk ter se tako znebili vode, ki predstavlja kar 85 odstotkov teže sadja. Vseeno so pri prehranskem dopolnilu določili totalno vsebnost blagodejnih polifenolov pri 52,2 odstotka, noben liofilizirani sadni vir pa ni dosegel niti 40-odstotne vsebnosti totalnih fenolov. S testom DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) so nato izmerili antioksidativno učinkovitost prehranskega dopolnila.Ugotovili so, da bi za podoben antioksidativni učinek, kot ga ponuja tableta visoko kakovostnega prehranskega dopolnila (vsebovati mora 200 mg resveratrola), človek moral vsak dan pojesti več kot liter najučinkovitejšega naravnega vira resveratrola – goji jagod. Izjemno visoko antioksidativno učinkovitost prehranskega dopolnila gre najverjetneje pripisati sinergističnim učinkom fitokompleksa, ki poleg čistega resveratrola vsebuje še druge polifenolne spojine.Čisti resveratrol se je izkazal za eno od najobetavnejših naravnih spojin, ki bi lahko preprečile nastanek in razvoj rakastih obolenj, ne pomaga pa samo kot zdravilo proti raku, saj gre tu zgolj za rezultate računalniških raziskav. Dosedanje raziskave pa zagotovo potrjujejo njegovo antioksidativno in protivnetno delovanje, varovalno vlogo pri srčno-žilnem sistemu, saj zavira nastanek krvnih strdkov, in vlogo pri zmanjševanju nastanka preddiabetičnega stanja in sladkorne bolezni (je tudi podpora zdravilom za bolnike z diabetesom tipa 2).