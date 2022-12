Kaj nam bolha pove o življenju v letu 2022

Nepremičninska mrzlica, ki so jo spodbudili stanovanjski krediti, popandemska želja po neomejenem druženju in počitnicah ter naposled strah, da nas bo zeblo. Tako bi lahko na kratko strnili opis iztekajočega se leta, kakor so ga zaznali na našem največjem spletnem oglasniku bolha.com.

Da je povpraševanje po stanovanjih precej višje od ponudbe, ne dokazujejo le cene nepremičnin na trgu, ki se še vedno niso spustile prav veliko, ampak tudi število iskanj na portalu bolha.com. Kategorija Nepremičnine je bila v tem letu s skoraj 7,7 milijona obiski daleč najbolj priljubljena, uporabniki pa so najpogosteje iskali oglase za prodajo stanovanja, oddajo stanovanja in prodajo hiše. Na drugem mestu je kategorija Dom s skoraj pet milijoni ogledov, v tej je bilo tudi največ objavljenih oglasov, so sporočili z omenjenega spletnega oglasnika.

Povečanje oglasov zlasti v drugi polovici leta Na portalu nepremičnine.net so ljudje v letošnjem letu objavili 40.000 oglasov, več kot 90 odstotkov za prodajo. Največ jih je bilo za Ljubljano, okoli 8000. Po vrvežu na tem portalu je izstopala predvsem druga polovica leta, ko se je število oglasov povečalo za kar četrtino. Takšnega povečanja, ki je bilo posledica dviga obrestnih mer in razmer na trgu, v tako kratkem obdobju še niso doživeli, je povedal Primož Jazbec z omenjenega portala. Po cenah pa po pričakovanju izstopajo nepremičnine v Ljubljani, Portorožu in v Kranjski Gori.

Tretje mesto je zasedla kategorija Rekreacija in šport, ki pa je po številu oglasov na drugem mestu. Ta kategorija potrjuje tudi, da je šport, ki zadnja leta najbolj obseda Slovence, kolesarstvo.

»Ključne besede kolo, Tomos, cestno kolo, električno kolo in gorsko kolo so se tako letos kot lani uvrstile na lestvico 20 najpogostejših iskanj. To ne preseneča, saj Slovenija predstavlja raj za kolesarjenje. V poletnih mesecih pa se na lestvici pojavijo tudi ključne besede, povezane z vodnimi športi, to so sup, kajak in bazen,« so povedali pri bolha.com.

Najprej na koncert, nato za peč

Tako kot smo se željno pognali na počitnice in kolo, smo si po pandemiji, kot kažejo podatki z bolhe, zaželeli neomejenega druženja, koncertov in drugih dogodkov. Iskanj s ključno besedo vstopnice je bilo za skoraj 580 odstotkov več kot lani, med najbolj zaželenimi so bili koncerti Dina Merlina, Big Foot Mame in skupine Joker Out, veliko zanimanje pa je bilo tudi za košarkarsko tekmo Slovenija−Hrvaška in za vstopnice za odbojko. »Slovenci na našem največjem spletnem oglasniku iščejo tudi elektronske naprave, kot so mobiteli, pametne ure, kamere, droni in aktualne videoigre,« so še povzeli.

Drva so jeseni zasedla kar tretje mesto med najpogostejšimi iskanji, na četrto so se uvrstili peleti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ko so minile poletne počitnice, so nas počasi že začele skrbeti posledice energetske krize: kako se bomo ogrevali in predvsem, koliko nas bo to stalo. Da je cena najpomembnejši faktor pri izbiri načina ogrevanja, ugotavlja tudi raziskava energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2019), so spomnili na omenjenem portalu. In tako smo se zatekli v trgovine in tudi na bolho. Že konec poletja so na spletnem oglasniku zaznali veliko rast iskanj po ključnih besedah drva, bukova drva, peleti, ogrevanje in peč na drva. Drva so jeseni zasedla kar tretje mesto med najpogostejšimi iskanji, na četrto so se uvrstili peleti. V primerjavi z lanskim letom je bilo za drva za 53 odstotkov več poizvedovanj, za pelete pa kar 230 odstotkov več. Na lestvici 20 najbolj pogostih so bila še bukova drva, peč na drva in agregat.

Nepremicnine Bolha NOVA

Spletni oglasnik, ki deluje od leta 1999 in je ena izmed prvih asociacij prebivalstva ob želji, da bi kakšno rabljeno stvar prodali ali kupili, je priljubljen tudi med zbiratelji; ta podkategorija je namreč s 50.000 oglasi na tretjem mestu.