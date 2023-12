Poskrbite za zdravje tudi med prazniki

Ko se približujejo praznični decembrski dnevi, smo pogosto preplavljeni z navdušenjem in pričakovanji, ki jih prinašajo praznovanja in druženja z najbližjimi. Vendar pa je to tudi obdobje, ko se pogosteje soočamo s številnimi izzivi, ki lahko ogrozijo naše zdravje in dobro počutje – od prehladov in viroz pa vse do poškodb in drugih nezgod. Povečana izpostavljenost množicam, hladnemu vremenu in praznične razvade lahko negativno vplivajo na naše zdravje, če se nanje ne pripravimo ustrezno.

Med praznično sezono je pravilno zdravstveno zavarovanje ključno za zagotovitev hitrega in kakovostnega dostopa do zdravstvenih storitev.

Skrb za zdravje v prazničnem času

Za vzdrževanje zdravja in dobrega počutja v tem obdobju je kot prvo ključnega pomena okrepiti svoj imunski sistem. Zdrava prehrana, bogata z vitamini in hranili, redna telesna dejavnost in dovolj spanja so izrednega pomena za ohranjanje odpornosti. Dober imunski sistem je nujen predvsem v času številnih prazničnih pojedin, ko se lahko hitro pojavijo številne alergije, nepredvidljive prebavne motnje in zastrupitve s hrano.

Hkrati sta za telesno ravnovesje pomembni tudi zadostna hidracija in skrb za duševno zdravje. S sprostitveno vadbo, na primer meditacijo in jogo, lahko zmanjšamo in obvladujemo pritiske ter stres, ki jih prinašajo praznične priprave in praznovanja.

Potrebna je tudi previdnost v javnih prostorih, saj se v tem času srečujemo z večjimi gnečami v nakupovalnih središčih in drugje, zato je za zmanjšanje tveganja za prenos virusov in okužb nujno redno umivanje rok.

Čeprav uravnotežen in zdrav življenjski slog prispeva k našemu zdravju in splošnemu počutju, je poleg skrbi za notranje zdravje pomembno tudi zagotavljanje zunanje varnosti. Ne smemo pozabiti na nevarnosti, povezane z vremenskimi razmerami, ki jih prinašajo zimski meseci. Spolzke površine zaradi snega in ledu povečujejo tveganje za padce in poškodbe, potrebna je tudi previdna vožnja na cestah in uporaba ustrezne zimske opreme v vozilu. Nujno je tudi, da ohranjamo primerno telesno temperaturo ter poskrbimo za primerna oblačila in obutev, da preprečimo tako morebitne prehlade kot tudi druge poškodbe.

Največja prednost zavarovanja Zdravje Zavarovalnice Sava je, da vam omogoča začetek postopka zdravljenja pri zdravniku specialistu v zgolj 10 dneh, kar je še posebej pomembno, ko je čakalna doba običajno daljša. To je tudi rok, v katerem boste prišli do specialističnih ambulantnih storitev, diagnostičnih preiskav, posegov v enodnevni obravnavi ali ambulantnih fizioterapij (glede na izbrana kritja).

FOTO:Getty Images/istockphoto

Kako se še dodatno zaščititi

Čeprav lahko za zdravje veliko poskrbimo sami, z zdravim življenjskim slogom, ohranjanje tega ni vedno omejeno le na skrb za telo.

Zavedati se je treba, da se v prazničnem času poveča pritisk na zdravstveni sistem, višja je obiskanost ambulant ter bolnišnic in posledično manjša razpoložljivost specialističnih zdravstvenih storitev. Zato je bistveno, da za svoje zdravje z zagotovljenim hitrim dostopom do potrebnih zdravstvenih storitev poskrbimo pravočasno. Dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča hitrejši in lažji dostop do specialistov, kar je izjemno pomembno v primeru nujne zdravstvene oskrbe in pri hitrejšem okrevanju.

Pri tem je treba poudariti, da dodatno zdravstveno zavarovanje ne omogoča samo hitrejšega dostopa do zdravnikov specialistov, vključuje lahko tudi druge pomembne storitve za bolj učinkovito zdravljenje, kot so fizioterapija. Omogoča tudi večje udobje med zdravljenjem, v primeru težjih poškodb ali bolezenskih stanj pa zagotavlja tudi napotitev na zahtevne diagnostične preiskave.

Dodatno zavarovanje Zdravje Zavarovalnice Sava zagotavlja specialistične preglede, ki jih opravite v živo, ali specialistične posvete, ki jih opravite po videoklicu (Specialisti na daljavo). Prav tako ne krije zgolj novonastalih obolenj in poškodb, temveč tudi že obstoječa bolezenska ali poškodbena stanja.

Pomembna podpora in finančna varnost

Poleg vsega nesreče in bolezni ne vplivajo le na fizično zdravje, ampak so lahko močno finančno breme. Tudi zato je dodatno zavarovanje pomembna podpora, saj zagotavlja finančno varnost pred nepredvidljivimi stroški zdravljenja. Omogoča namreč zaščito pred visokimi zdravstvenimi stroški, ki niso pokriti s standardnim zavarovanjem, pomaga pri kritju izdatkov za zdravljenje in zmanjšuje finančno tveganje v primeru resnejših bolezni ali poškodb.

Zavarovalnica Sava vam omogoča, da se osredotočite na praznične trenutke, saj bo vaše zdravje v varnih rokah, ko ga boste najbolj potrebovali.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Sava d.d.