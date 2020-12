Kako nas tehnologija povezuje med prazniki

FOTO: Huawei



Kuhajte in jejte skupaj, ne glede na to, kje ste

Hranite in delite spomine in izkušnje

Igrajte igre, kjerkoli ste

Lučke, smeh, pecivo in objemi so najboljši recept za praznovanje, slovo od iztekajočega se leta in dobrodošlico novemu, z upanjem, da bo boljše od prejšnjega. Kadar to zaradi različnih razlogov ni mogoče, nam priskoči na pomoč tehnologija, ki nam pomaga ostati blizu in v stiku s tistimi, ki jih imamo radi, tudi ko smo daleč stran.V zadnjem času smo priča majhnim, a izjemno pomembnim tehnološko pogojenim dejavnostim – od spletnega šolanja in izobraževanja prek virtualnih srečanj do spletnega nakupovanja. V virtualni prostor se selijo tudi gledališke predstave, koncerti, animacije za otroke in različne storitve. Najpomembneje pa je, da nam vse to pomaga, da delamo, se učimo, opravljamo vsakodnevne dejavnosti, da se počutimo povezane, da se počutimo varne in da ne odnehamo. Morda v prazničnem času pod eno streho ne moremo zbrati vseh, ki jih imamo radi, a z napredno in inovativno tehnologijo imamo lahko vedno občutek, da so nam najdražji blizu.Počitnic si zaradi tehnologije ni treba več predstavljati brez mamine ali babičine torte! Vse, kar morate storiti, je, da jih povprašate po njihovih najljubših receptih, hkrati pa poskusite odkriti majhne skrivnosti velikih mojstrov, zaradi katerih se vsaka jed vedno izkaže za odlično.Skoraj vse generacije so danes dovolj usposobljene za rokovanje s pametnimi napravami, s preprostim videoklicem pa lahko pod budnim očesom kuhinjskega mojstra pripravite jed tako, da vas lahko druga oseba kadarkoli popravi, če naredite kaj narobe, in med pripravo svetuje, preden bo prepozno.Tudi če fizično ne delite mize, lahko praznično kosilo preživite skupaj. Postavite tablični računalnik HUAWEI MatePadu Pro na mesto izbrane osebe za mizo, si delite virtualni obrok in nazdravite na naslednje srečanje in objem. Z 10,8-palčnim zaslonom HUAWEI FullView, ki ponuja neverjetno vizualno izkušnjo, bodo vse podrobnosti videti živo in jasno, kot če bi bili za isto mizo.Fotografije in videoposnetke svojega doma lahko delite z družino in prijatelji prek družbenih omrežjih ali prek aplikacij za klepet, s pametnim telefonom HUAWEI P smart 2021 in osupljivimi štirimi kamerami AI pa lahko posnamete kratek počitniški video, ki ga potem preprosto in hitro uredite. Kamera z visoko ločljivostjo vam pomaga zajeti nepozabne trenutke z živimi in izjemno jasnimi podrobnostmi, medtem ko super nočni način z inteligentnimi algoritmi umetne inteligence omogoča, da zajamete vsak trenutek tudi pri šibki svetlobi.Poleg tega vam ni treba skrbeti za spomin. Kar 128 GB pomnilnika poskrbi, da lahko ustvarite veliko spominov, v aplikaciji HUAWEI AppGallery pa najdete vse programe za urejanje videov ali fotografij, ustvarjanje kolažev itd.Poseben čar je deliti zabavne trenutke z najdražjimi, in če imate navado skupaj igrati družabne igre, vam fizična razdalja tega ne sme preprečiti. Obstaja veliko iger, ki jih lahko skupaj igrate tudi na daljavo. Potapljanje ladjic, dirke, človek ne jezi se … Gre za le nekaj iger, ki jih lahko brezplačno prenesete iz galerije aplikacij HUAWEI in uživate v njih v družbi najdražjih.