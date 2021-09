Kako se spopasti z glivicami na nohtih

Ne zatiskajte si oči pred težavo, ampak se zdravljenja lotite pravočasno in vztrajno.

Prvo pravilo: pravočasno odkrijte glivično okužbo

​Znaki glivične okužbe na nohtih:

SPREMEMBA BARVE: noht lahko postane rumenkast, belkast ali temen.

SPREMEMBA OBLIKE IN STRUKTURE: noht lahko postane krhek in zadebeljen.

SPREMEMBE NISO SIMETRIČNE: običajno so prisotne le na eni roki oz. nogi.

Drugo pravilo: hitro ukrepanje

Tretje pravilo: vztrajnost in preventiva

Ste vedeli, da ima približno 40 odstotkov Evropejcev vsaj enkrat v življenju glivično okužbo nohta ? Gre za pogosto okužbo, ki lahko napade vsakega od nas. Še pogosteje pa se pojavlja pri starejših ali pri sladkornih bolnikih. Rizična skupina so tudi kadilci, nastanejo pa lahko tudi ob poškodbah nohta.Čeprav je okužba z glivicami na prvi pogled videti kot estetska hiba, gre v resnici za zdravstveno težavo, ki jo učinkovito premagamo tako, da jo začnemo zdraviti že ob prvih znakih okužbe. Pri tem je pomembno, da jo zdravimo toliko časa, kolikor je potrebno. Hitro obupavanje lahko namreč vodi v zelo neprijeten začaran krog okužb in nepotrebnih zapletov.Glivična okužba ne bo minila sama od sebe, zato je še kako pomembno, da se v boj podate pravočasno. Ljudje pogosto mislijo, da gre zgolj za nadlogo, ki bo hitro izginila. Zato se marsikdaj ne zmenijo za simptome ali pa okužene nohte prekrijejo s kozmetičnim lakom v upanju, da bo težava izginila.Vendar okužba ne bo minila sama od sebe, odlašanje z zdravljenjem pa lahko stanje samo še poslabša. Okužba se namreč lahko razširi, simptomi pa lahko postanejo bolj očitni in predvsem neprijetni. Posledično bo tudi zdravljenje težje in dolgotrajnejše.Nezdravljena glivična okužba se lahko prenaša med družinskimi člani in med obiskovalci javnih površin, kot so bazeni in telovadnice.Zato je predvsem pomembno, da prepoznate prve znake okužbe.Glivična okužba nohta (imenujemo jo tudi onihomikoza) najpogosteje napade nohte prstov na nogah (predvsem palcev).Največkrat se okužba začne na konici oziroma robu nohta. Noht spremeni barvo in/ali strukturo, glivice pa ob strani prostega nohtnega roba prodrejo pod nohtno ploščo. Nohti na nogah se navadno odebelijo s starostjo, vendar če noht spremeni barvo in postane rumen, temno zelen ali črn, je to lahko znak prisotnosti gliv.Območje okoli nohtov je lahko boleče na dotik ali pritisk, deli nohta se lahko odlomijo ali odpadejo in koža okoli nohtne posteljice je lahko rdeča in srbeča.Za potrditev glivične okužbe je potreben obisk pri zdravniku, ki s preprostim testom potrdi okužbo. Vendar pa lahko že iz kliničnih znakov ugotovite, ali gre za glivično okužbo.Ne dovolite se ujeti v začaran krog nenehnih okužb, iz katerega ne boste nikoli izstopili kot zmagovalci. V lekarnah in na spletu so na voljo številni preparati za odpravo glivičnih okužb nohtov.Priporočljivo je, da izberete izdelek, ki je registriran kot zdravilo, saj vsebuje preverjene učinkovine in ima dokazljive rezultate, podkrepljene z utreznimi študijami. Posvetujte se z zdravnikom oz. farmacevtom v lekarni, ki vam bo dal strokoven nasvet.Ker je zdravljenje tako dolgotrajno, izberite izdelke, ki vam bodo poenostavili zdravljenje. V lekarnah je na voljo Exolorfin , ki se nanaša na noht. Zdravilni lak za nohte vsebuje antimikotično učinkovino amorolfin, ki. Njegova pomembna prednost je, da lahko v času zdravljenja uporabljate tudi kozmetični lak za nohte. Želahko nohte prekrijetev svojem najljubšem odtenku.Tukaj se začne najtežji del – na preizkušnji bo vaša vztrajnost. Dejstvo je, da je zdravljenje glivične okužbe dolgotrajno, saj je treba nadaljevati do izraščanja popolnoma zdravega nohta.Zdravljenje nohtov na rokah običajno traja 6 mesecev, nohtov na nogah pa od 9 do 12 mesecev.Poleg hitrega odkrivanja okužbe in ustreznega dolgotrajnega zdravljenja morate v svoj vsakdan vnesti tudi posebno preventivno rutino, s katero boste preprečili nastanek okužb.nošenje modnih, tesnih čevljev z visokimi petami prispeva k večji razširjenosti glivičnih okužb nohtov. Tesni čevlji lahko poškodujejo prste na nogah in preprečujejo sušenje stopal, kar poveča tveganje za okužbo. Zato izberite široke, udobne in zračne čevlje iz naravnih materialov. Po nošenju jih le dobro prezračite in posušite.po vsakem prhanju stopala temeljito posušite z brisačo, še posebej med prsti.Na bazenih, v telovadnicah in skupnih prhah vedno obujte natikače.Nohte strizite na kratko in ob tem pazite, da ne boste poškodovali kožice ob nohtih. Poškodbe nohtov in obnohtja namreč olajšajo vstop glivicam in s tem začetek onihomikoze.Priporočljivo je uporabljati bombažne nogavice, v katerih se noga manj poti in jih lahko po vsakodnevni menjavi prekuhavamo.Informacija pripravljena: september 2021 I SI2109159707Naročnik oglasne vsebine je Lek d.d.