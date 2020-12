Kako tehnologija nadgradi tradicijo in olajša priprave za božič

Zaplavajte v zvok božične čarovnije in izklopite hrup

FOTO: Huawei

Sinhronizirajte ustvarjalnost in ideje

FOTO: Huawei

Ujemite čarobne trenutke in uživajte

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

Vendar se svet, v katerem živimo, zaradi napredka tehnologije nenehno spreminja. Ali to pomeni, da se naša tradicija spreminja z napredkom tehnologije?Nekatere tradicije ostajajo v prvotni obliki, vendar tehnološki napredek vodi tudi do ustvarjanja novih običajev. A to še ne pomeni, da nam tehnologija ne pomaga ohranjati starih običajev kot takih. Eden od najboljših primerov tega je božični večer – dan pred božičem v večini domov pomeni vonj prazničnih piškotov, svetlobo lučk in okrasitev božičnega drevesa z božičnimi pesmimi, za nekatere pa tudi nakup daril v zadnjem trenutku. To je dan, ko je vznemirjenje na vrhuncu in ko se opravijo zadnje priprave na praznovanje božiča, vsaka družina pa ima svoje navade.Če je v vašem domu na božični večer bolj živčno, sprostite vzdušje z veselim ritmom znanih božičnih uspešnic, ki jih najdete tudi v aplikaciji Deezer! Seveda nad prazniki nismo vsi enako navdušeni in skoraj vsaka družina ima svojega malega Grincha.Da vam ne bi bilo treba že stotič poslušati najbolj znane božične uspešnice All I Want for Christmas Is You, se lahko z revolucionarnimi brezžičnimi slušalkami HUAWEI Free Buds Pro s hibridnim odpravljanjem hrupa okolice potopite v zvok svoje najljubše glasbe. Če vas skrbi, da vas ne bi opazili, ko potrebujete pomoč, ne skrbite! Slušalk sploh ni treba odstraniti, le z dolgim pritiskom preklopijo v glasovni način in se znova povežejo z okoljem. Edinstven glasovni način zmanjša zvoke iz okolice, da človeški glas izstopa. Tako vaš Grinch ne bo zgrešil niti ene informacije.Na internetu iščemo navdih, kako stare božične okraske, ki so v družini že desetletja, uporabiti na drugačen način in okrasitev doma dvigniti na višjo raven. Od božičnega drevesa, in lučk do mize – božičnih okraskov ni nikoli dovolj. Če ste ustvarjalni, lahko z novim tabličnim računalnikom HUAWEI MatePad Pro razširite svoje ideje. Vse, kar potrebujete, je elegantno pisalo M-pencil, ki piše kot svinčnik na papir, omogoča pa tudi nove vsestranske poteze in funkcije. Ne glede na to, ali sestavljate nakupovalni seznam za malenkosti, ki še manjkajo, ali raziskujete ustvarjalnost s pisanjem voščilnic in pisem, pero ostane sinhronizirano z vašimi mislimi.Zakaj bi imeli samo družinske fotografije, na katerih vsi pozirate v enakih božičnih puloverjih pred okrašenim božičnim drevescem? Ujemite trenutke med okraševanjem drevesa, petjem in plesom ali pripravo zadnje peke odličnih piškotov s pomočjo štirih kamer AI na revolucionarnem telefonu HUAWEI P smart 2021 . Kamera bo z lahkoto ujela vaše najboljše trenutke tudi pri šibki svetlobi. Če ne drugega, vsaj po ogledu ujetih trenutkov v galeriji ne bo manjkalo smeha.Medtem ko se peče zadnja runda peciva, se sprostite in skupaj uživajte v božičnih filmih. Zgodbe vam bodo morda ogrele srce, toda zato se HUAWEI Matebook 13 2020 ne bo pregrel, tudi če filme gledate 11,6 ure, saj baterija zdrži le z enim polnjenjem. Pregrevanje pa preprečuje nova zasnova ventilatorja, ki nadzoruje toploto hitreje kot kdajkoli prej za hitro in tiho hlajenje računalnika, hkrati pa tudi za boljšo izkušnjo med delom.In kaj bi bil božič brez praznične mize, polne dobrot? Vsaka prava gostiteljica (ali gostitelj) ima vedno nekaj skrivnih receptov, od katerih se nekateri prenašajo skozi generacije. Da bodo vaše specialitete ohranjene, jih lahko digitalizirate za prihodnje generacije ali pa jih preprosto delite z drugimi s, ki tudi brez internetne povezave poveže dve napravi v eno.