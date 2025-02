Kdo je zmagovalec grammy noči leta 2025: Kendrick Lamar

Kendrick Lamar je na letošnjih grammyjih osvojil vse kategorije, v katerih je bil nominiran. Njegova pesem »Not Like Us« je prejela dve najprestižnejši nagradi, in sicer za pesem leta in ploščo leta. Lamar je ob prejemu nagrade svojo zmago posvetil Los Angelesu, ki ga je nedavno prizadel val uničujočih požarov.

Poleg omenjenih dveh nagrad je Lamar osvojil tudi nagrade za najboljšo rap izvedbo, najboljšo rap pesem in najboljši glasbeni video, s čimer je podaljšal svoj rekord za največ nagrad v kategoriji najboljša rap izvedba na sedem zmag, kar ga postavlja med najuspešnejše izvajalce v zgodovini grammyjev.

Lamarjeva zmaga na grammyjih prihaja le teden dni pred njegovim nastopom na Super Bowlu LIX, njegova pesem »Not Like Us« je dobro sprejeta tako s strani kritikov kot poslušalcev. Lamarjeva sposobnost združevanja osebnih izkušenj z družbenimi temami in aktualnimi dogodki ga postavlja v ospredje sodobne glasbene scene.

Kendrick Lamar ima že sedem grammyjev. FOTO: Mike Blake/Reuters

Njegov uspeh na letošnjih grammyjih ni le priznanje njegovemu glasbenemu talentu, temveč tudi njegovemu vplivu kot kulturnega ambasadorja Los Angelesa.

Beyonce kot prva temnopolta s priznanjem za country album

Letošnji grammyji so prinesli številne nepozabne trenutke in presenečenja. Beyoncé je osvojila nagrado za najboljši country album za »Cowboy Carter«, kar je izjemen dosežek, saj je postala prva temnopolta ženska, ki je v zadnjih 50 letih osvojila grammyja v tej kategoriji. Chappell Roan je prejela nagrado za najboljšega novega izvajalca, medtem ko je Sabrina Carpenter osvojila nagrado za najboljši pop vokalni album za »Short n’ Sweet«.

Lady Gaga in Bruno Mars sta navdušila občinstvo z zmago za najboljšo pop duo/skupinsko izvedbo za pesem »Die With a Smile«. Shakira je ponovno dokazala svojo glasbeno odličnost z nagrado za najboljši latinski pop album za »Las Mujeres Ya No Lloran«. Doechii je osvojila nagrado za najboljši rap album za »Alligator Bites Never Heal«, s čimer je postala šele tretja ženska, ki je prejela to prestižno nagrado.

Alicia Keys je prejela nagrado Dr. Dre Global Impact Award, ki jo je podelila Queen Latifah, kar je bil eden izmed vrhuncev večera. Charli XCX je osvojila svoje prve grammyje, in sicer za najboljšo pop dance izvedbo, najboljši dance/elektronski album in najboljši paket posnetkov. V kategorijah R&B so zmagali Muni Long, SZA in Chris Brown, kar je še dodatno popestrilo večer.

Beyonce je prejela grammyja za najboljši country album za »Cowboy Carter«. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

The Beatles, Bradley Cooper in Hans Zimmer

The Beatles so prejeli nagrado za najboljšo rock izvedbo za pesem »Now and Then«, medtem ko je Bradley Cooper osvojil nagrado za najboljšo kompilacijo zvočnega posnetka za vizualne medije za »Maestro«. Hans Zimmer je bil nagrajen za najboljšo glasbeno podlago za vizualne medije za »Dune: Part Two«, kar je še enkrat potrdilo njegov status enega najboljših skladateljev filmske glasbe.