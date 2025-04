Začelo se je sojenje roparjem, ki so Kim Kardashian okradli za 9 milijonov evrov

Oktobra 2016 so oboroženi roparji vdrli v luksuzni apartma Kim Kardashian v pariškem hotelu De Pourtalès in zvezdnici ukradli za skoraj devet milijonov evrov zlatnine. Oblasti so skupino storilcev identificirale in prijele, sojenje se bo začelo danes na sodišču v Parizu.

Roparji, preoblečeni v policiste, so v prestižni hotel vstopili okoli tretje ure zjutraj. Nočnemu receptorju so grozili s pištolo in ga prisilili, da jih je odvedel do sobe ameriške zvezdnice. Kardashianova, ki je bila utrujena zaradi sodelovanja na pariškem tednu mode, je sprva mislila, da je pri vratih njena sestra Kourtney. Ko se ta ni odzvala na njen klic, je takrat 35-letna zvezdnica spoznala, da je situacija resna. Poskusila je poklicati pomoč, a je v telefon pomotoma vtipkala 911, kar je klicna številka za ameriško policijo, ne pa tudi francosko. »Vedela sem, da se bo zgodilo nekaj slabega,« je dejala v pogovoru z ameriškim televizijskim voditeljem Davidom Lettermanom. »To začutiš v trenutku.«

Roparji so Kardashianovo zvezali z vezicami, ji usta prelepili z lepilnim trakom in jo pustili v kopalnici. Med ropom so ji grozili in zahtevali njen dragoceni nakit, vključno z zaročnim prstanom, vrednim okoli 3,5 milijona evrov. Poleg prstana so ji ukradli Cartierove zapestnice, diamantne uhane in več zlatih verižic. Skupna vrednost ukradenega nakita je bila ocenjena na približno devet milijonov evrov.

Kardashianova je v kasnejših intervjujih opisala, kako je v tistem trenutku mislila, da bo umrla. Ko so roparji pobegnili, se ji je uspelo osvoboditi vezi in poklicati pomoč. Še isto jutro je podala izjavo francoski policiji ter se nato takoj vrnila v ZDA.

Eden izmed roparjev o dogodku napisal knjigo

Kim Kardashian s hčerko North West na pariškem tednu mode leta 2022. FOTO: AFP

Policija je prve osumljence prijela januarja 2017, tri mesece po dogodku. Gre za skupino starejših moških in ene ženske, znano pod imenom »Grandpa robbers« (roparski dedki). Preiskovalci so na plastičnih vezicah, s katerimi so zvezali Kardashianovo, odkrili sledi DNK, te so pripeljale do aretacije glavnega osumljenca. Druge so identificirali na podlagi posnetkov nadzornih kamer po Parizu, med njimi tudi, ki je o dogodku napisal knjigo. Nekateri obtoženci imajo hujše zdravstvene težave, eden izmed njih, 81-letnik, je bil s sojenja izključen zaradi napredovale demence.

Sodni postopek se začenja skoraj desetletje po ropu, trajal bo okoli tri tedne. Osumljenci so obtoženi oboroženega ropa in ugrabitve. Kardashianova bo predvidoma pričala na sodišču sredi maja.

V družini Kardashian so po ropu uvedli strožje varnostne ukrepe in začeli drugače uporabljati družbena omrežja. Kim Kardashian je izjavila, da je dogodek spremenil njen pogled na življenje. V oddaji Kardashianovi je dejala, da je zaradi te izkušnje postala »manj materialistična« in bolj pozorna na svojo varnost.