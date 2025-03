Kim Kardashian razočarala z izbiro obleke

Kim Kardashian je na zabavi po podelitvi oskarjev mnoge presenetila z obleko, saj ta ni izpolnila pričakovanj javnosti. Nosila je enostavno belo obleko, ki jo je sicer oblikovala priznana modna hiša Balenciaga, a je mnoge spominjala na toaletni papir. Obleka je bila ustvarjena iz materiala tyvek, ki se pogosto uporablja za folije in v gradbeništvu kot zaščita za stavbe.

Obenem se je odločila za preprosto pričesko in naravna ličila, zaradi česar so se na spletu pojavili komentarji, kot na primer: »Ali se je ravnokar zbudila in nato ovila v odejo?«

Obleka je marsikoga spominjala na toaletni papir. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

»Je to vreča za smeti ali zavesa za tuš?« je zapisal eden izmed uporabnikov družbenega omrežja X. »Je ta papir dvoslojni?« pa se je pošalil drug uporabnik.

Kim se na komentarje ni ozirala in je kmalu po podelitvi na X objavila fotografijo z zabave ter pripisala »Kimsaprincess« (kimjeprinceska), s čimer je namignila na svoje podjetje, ki ima v lasti blagovno znamko SKIMS.

44-letnici gre kot po maslu v poslovnem svetu, saj je pred kratkim naznanila sodelovanje med njeno modno znamko Skims in podjetjem Nike. Decembra je njenemu podjetju uspel še en podvig, saj je Kim v New Yorku odprla trgovino na Peti aveniji, eni najslavnejših ulic v New Yorku.