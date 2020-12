Kitajski tajkun, razvijalec videoiger Yoozoo, umrl po zastrupitvi

Kitajskega tajkuna, ki je umrl na božični dan, so zastrupili, je sporočila šanghajska policija. Policija je kot glavnega osumljenca navedla enega od Linovih kolegov, ki so ga identificirali le po priimku Xu.



39-letni Lin Qi je bil ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Yoozoo, ki je najbolj znano po strateški videoigri Igra prestolov (Game of Thrones: Winter Is Coming). Podjetnik je bil zvezda na donosnem kitajskem trgu videoiger, ukvarjal se je tudi s filmsko produkcijo. Leta 2009 je ustanovil Yoozoo in podjetje uspešno vodil skozi obdobje, ko so industrijo videoiger močno zaznamovale velike spremembe pri mobilnih igrah. Njegovo premoženje naj bi bilo po lestvici najbogatejših posameznikov na Kitajskem (Hurun China Rich List 2020) vredno 6,8 milijarde juanov (1,3 milijarde dolarjev).



V znak žalovanja so se v petek številni zbrali pred sedežem podjetja. Od razvijalca videoiger so se v podjetju čustveno poslovili na njihovem uradnem mikroblogu weibo: »Zbogom mladost. Še naprej bomo skupaj, prijazni in verjeli v dobroto ter nadaljevali boj proti vsemu slabemu.« Objava, ki je pritegnila na tisoče komentarjev, je bila ogledana več kot 290 milijon-krat. Številni pokloni so kitajskemu podjetniku zapisani v kaligrafiji, Lin bil namreč poleg pesniškega navdušenca tudi kaligraf.



Podrobnosti o Linovi smrti je malo, a na podlagi policijskih poročil naj bi bil milijarder zastrupljen, piše BBC. Kot so v izjavi za javnost zapisali v podjetju Yoozoo, naj bi Lina po slabem počutju petek sprejeli v bolnišnico v stabilnem stanju. A sledila je dramatična sprememba, ko je družba v petek objavila, da je njen ustanovitelj umrl. Po poročanju lokalnih medijev bi bil lahko v priporu Xu Yao, oseba, ki vodi Yoozoojevo filmsko produkcijo. Nekateri mediji med drugim tudi ugibajo, da se je Lin zastrupil s staranim pu'erh čajem, fermentirano kitajsko pijačo.



Yoozoo je poleg igre Game of Thrones skupaj s kitajskim Tencent Holdings tudi sozaložnik Supercellove strelske igre Brawl Stars. Podjetje je znano tudi po povezavi s kitajskim znanstvenofantastičnim romanom Three-Body Problem, saj ima pravice za filmsko priredbo knjige. Upodobitev knjige na filmsko platno se pri Yoozoo Pictures ni izšla, septembra pa so platformi Netflix podelili pravico, da znanstvenofantastični roman prilagodi televiziji.Knjiga, ki je prvi del trilogije Spomin na zemeljsko preteklost pisatelja Liua Cixina, je prejela vrsto pozitivnih kritik, med njenimi oboževalci pa je bil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama in prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: