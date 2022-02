Kje bo princ vzel vse te milijone

Potem ko je britanski princ Andrew dosegel zunajsodno poravnavo v civilni tožbi Virginie Giuffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe v času svoje mladoletnosti, se na Otoku dviga prah, kje bo vojvoda Yorški vzel več milijonov funtov. Slišati je pozive k transparentnosti poplačila, laburist Andy McDonald je že napovedal, da bo v parlamentu zahteval zagotovilo, da zanj ne bo porabljen javni denar.

Saša Bojc

»Gre za osebo na visokem položaju, vpleteno v primer zlorabe položaja avtoritete in privilegijev, in gre za zelo visoko vsoto denarja. Natančne številke ne poznamo, vendar obstaja tveganje, da bo šlo poplačilo na stroške javnosti, zato moramo natančno vedeti, od kod prihaja ta denar,« je poudaril poslanec laburistične stranke Andy McDonald za Newsnight BBC Two, »vprašanje, ki ne bo izginilo, dokler ljudje ne bodo imeli informacij«, pa bo v Westminstru izpostavil prihodnji teden.

Po mnenju britanskih kraljevih komentatorjev poravnava v tožbi Virginie Giuffre pomeni dokončen konec kariere vojvode Yorškega kot javne osebnosti. FOTO: Lindsey Parnaby/AFP

Ni znano, za kolikšno vsoto se je pogodil princ in se s tem izognil potencialno sramotnim obtožbam in razkritjem, uradno pa namenil »znatno vsoto denarja« dobrodelni organizaciji za podporo žrtvam zlorab, ki jo je leta 2015 ustanovila Giuffrejeva, se zavezal, da bo izkazal obžalovanje zaradi povezanosti z Jeffreyjem Epsteinom in podprl tako boj proti zlu spolne trgovine kot tudi njene žrtve. V britanskih medijih se pojavljajo navedbe, da naj bi poravnava znašala od 7,5 milijona do 12 milijonov funtov (od 8,8 do 14,15 milijona evrov).

Pozivi tudi k vrnitvi naziva vojvoda Yorški

Buckinghamska palača ne želi komentirati, ali bo kraljica k poravnavi prispevala iz zasebnih dohodkov t. i. vojvodstva Lancaster, ki predvsem z najemninami ustvari več kot 22 milijonov funtov na leto. Sicer pa se je palača v zvezi z vojvodo Yorškim nazadnje oglasila 13. januarja s pojasnilom, da so princu Andrewu odvzeli vse kraljeve in vojaške nazive in jih vrnili kraljici, ter z zagotovilom, da vojvoda tudi naprej ne bo opravljal javnih dolžnosti.

Princ je sicer ves čas zanikal, da je spoznal Virginio Giuffre (na fotografiji, tedaj še Virginia Roberts), da je z njo večerjal, plesal in imel z njo spolne odnose v hiši Ghislaine Maxwell. FOTO: Wikipedija

Izjava je sledila tisti iz novembra 2019, ko je vojvoda Yorški po mučnem intervjuju z Emily Maitlis za BBC, v katerem je med drugim zanikal, da je spoznal Virginio Giuffre, z njo večerjal, plesal in imel z njo spolne odnose v hiši Ghislaine Maxwell v Belgravii, odstopil od kraljevih dolžnosti. Te dni se je vnovič oglasila yorška poslanka Rachael Maskell iz vrst laburistov, ki je že prejšnji mesec pozvala princa Andrewa, da bi moral izkazati »spoštovanje do tistih, ki so jih prizadele zlorabe, in do ljudi mesta« z vrnitvijo vojvodskega naslova. Andrew je naziv vojvoda Yorški dobil ob poroki; tradicionalno je podeljen drugemu sinu vladarja oziroma vladarice, pred njim sta ga imela kraljičin oče in dedek, kralja Jurij VI. in Jurij V.

Glede premoženja princa Andrewa obstajajo zgolj približne ocene, a mnogi predvidevajo, da je vsota zanj previsoka. Pojavljajo se domneve, da bi k poravnavi prispevala kraljica iz zasebnih dohodkov. FOTO: Ben Stansall/AFP

Glede premoženja princa Andrewa, ki živi v Royal Lodgeu v Windsorju (te nepremičnine ne more prodati), obstajajo zgolj približne ocene. Znano je, da prejema pokojnino kraljeve mornarice v višini okoli 20.000 funtov na leto, ko je bil še v kraljevski službi javnosti, naj bi prejemal 250.000 funtov na leto. Leta 2007 je za 15 milijonov funtov prodal podeželsko hišo z 12 spalnicami Sunninghill Park v bližini Windsorja, ki jo je dobil od kraljice kot darilo ob poroki s Sarah Ferguson leta 1986. Koča v Verbierju v švicarskih Alpah, ki jo je kupil pred sedmimi leti s svojo nekdanjo ženo, se trenutno prodaja in naj bi bila vredna okoli 18 milijonov funtov, a na njej naj bi bila hipoteka, tako da naj bi bil končni izkupiček manjši.

Kakorkoli že, po mnenju britanskih kraljevih komentatorjev ta poravnava pomeni dokončen konec kariere vojvode Yorškega kot javne osebnosti.