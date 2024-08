Tečaji spletnega vplivništva za mlajše od 13 let posebej problematični

V nadaljevanju preberite tudi:

Imeti vpliv, slavo in denar je gotovo nekaj, kar si želi veliko ljudi. Nekaterim to uspe čez noč, drugi v grajenje lastne prepoznavnosti vložijo veliko časa, denarja in energije. Izpostavijo se na družbenih omrežjih in prikazujejo popolno, lepih trenutkov polno idilično sliko življenja. Glede na to, da je na družbenih omrežjih tudi veliko najstnikov in otrok, ni nič čudnega, če koga izmed njih slišite, da si želi postati vplivnež.