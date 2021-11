Ko iz sladke nepopolnosti zraste podjetniška ideja

Življenje bolj podobno tistemu, ki so ga živeli naši stari starši. Kolikor današnji svet to sploh dopušča. Bolj kot ždenje v urbanih pisarnah jim diši delo na daljavo. Delovnik od 9. do 17. menjajo za svoj urnik in strmenje v ekrane za delo z rokami. Delujejo trajnostno in svoje ideje usmerjajo v majhna, butična podjetja.



Kmetovanje je tovarna pod milim nebom



Tako sta tudi Martina Wanis in Jan Šlamberger, podjetnika 6. sezone Štartaj Slovenija, za seboj pustila mestno življenje in se preselila na štajersko podeželje. Z željo po ustvarjanju nečesa svojega sta zagnala proizvodnjo batate – sladkega krompirja in zaživela svoje sanje. Ker pa je kmetovanje »tovarna pod milim nebom«, stvari nikoli ne grejo točno tako, kot si jih zamislimo.

Martina in Jan sta po nekaj letih gojenja sladkega krompirja pridobila ogromno znanja in izkušenj. Spopadala sta se s plevelom, ročnim pobiranjem in nepredvidljivim podnebjem ter izzive tudi uspešno premagovala. A narava ostaja neizprosna. Kljub vztrajnemu prilagajanju in izboljševanju proizvodnje je bilo vsako leto veliko krompirja, ki zaradi velikosti in oblike ni primeren za police trgovin. Sklenila sta, da pridelka ne bosta zavrgla, in iz njega razvila edinstven trajnosten izdelek. Po več tednih gnetenja, kuhanja in preizkušanja različnih receptur sta ustvarila brezglutenske testenine iz sladkega krompirja – Batasta.

FOTO: Aljoša Rebolj

Batasta so brezglutenske testenine iz sladkega krompirja, ki ga Martina in Jan pridelata in ročno pobirata na svoji kmetiji. V njunem proizvodnem obratu se krompir najprej toplotno obdela, nato pa se mu doda brezglutenska moka. Iz pridobljene mase se oblikujejo testenine, ki jih strojno posušijo. Testenine pri tem ohranijo hranilno vrednost sladkega krompirja in njegovo značilno oranžno barvo.

FOTO: Aljoša Rebolj

Testenine Batasta so na voljo v tradicionalni obliki italijanskih testenin casarecce, skuhane pa so v dveh do treh minutah. Pripravite jih lahko s svojo najljubšo polivko za testenine in postrežete kot polnovreden nadomestek klasičnih makaronov. Poiščite brezglutenske testenine Batasta na policah trgovin Spar in Interspar ter v spletni trgovini Spar Online in podprite slovensko podjetniško energijo.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija